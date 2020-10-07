Экономика

10:17 07.10.2020

Польша угрожает Nord Stream 2 AG беспрецедентным решением

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Польша угрожает Nord Stream 2 AG беспрецедентным решением

Антимонопольный орган Польши намерен объявить о беспрецедентном решении в рамках расследования о якобы нарушении антимонопольного законодательства при реализации проекта "Северный поток 2".

Польский UOKiK фактически заблокировал создание совместного предприятия для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100%-я дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы. В ответ на новый формат организации проекта антимонопольный орган Польши в 2018 году инициировал новое расследование, полагая, что таким образом участники консорциума нарушили антимонопольное законодательство.

В августе UOKiK оштрафовал "Газпром" за нежелание сотрудничать с ним по расследованию в отношении проекта Nord Stream 2 на 50 млн евро - это максимальная по закону санкция. ПАО "Газпром" в том же месяце подал апелляционные жалобы в компетентный суд Польши на определения польского антимонопольного органа об ограничении доступа "Газпрома" к доказательствам, собранным в ходе расследования в отношении предполагаемой концентрации "Газпрома" и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта "Северный поток 2". В "Газпроме" заявили, что UOKiK в ходе инициированного против проекта "Северный поток 2" антимонопольного расследования запросил у "Газпрома" информацию, не связанную с предметом расследования.

Ранее UOKiK оштрафовал по аналогичному поводу французскую Engie. При этом польская сторона уверяет, что "остальные четыре компании сотрудничают и передают документы и информацию, которые запрашивает UOKiK".

Теги: #северный_поток_2 #польша
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