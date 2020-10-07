Экономика

10:05 07.10.2020

В Великобритании появится должность спецпосланника премьера по вопросам торговли с Украиной - посол

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В Великобритании появится должность спецпосланника премьера по вопросам торговли с Украиной - посол

В Великобритании появится должность специального посланника премьер-министра по вопросам торговли с Украиной, сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Британия отныне будет иметь специального посланника премьер-министра по вопросам торговли с Украиной баронессу Мейер. Это является еще одним свидетельством важности, которую мы придаем нашему двустороннему экономическому сотрудничеству", - написала Симмонс в блоге в интернет-издании "Украинская правда" в среду.

Дипломат также пояснила содержание нового "Договора о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве", который будет заключен между Великобританией и Украиной на этой неделе.

"Во-первых, он подчеркивает наши общие ценности. Обе страны обязуются отстаивать демократические принципы, права человека и основные свободы, а также международный правопорядок, который сохраняет мир. Одним из принципиальных пунктов, зафиксированных в документе, является полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины", - отметила Симмонс.

По ее словам, это также будет первое двустороннее торговое соглашение Британии с Украиной, определяющее правила, согласно которым компании и предприниматели в Украине могут продавать свои товары и услуги в Великобритании - и наоборот.

"Договор также будет охватывать экономическое и отраслевое сотрудничество в таких сферах, как энергетика, горнодобывающая промышленность, промышленная политика, сельское хозяйство, информационное общество, окружающая среда и глобальные задачи борьбы с изменением климата", - добавила британский посол.

Симмонс указала на возможность значительного увеличения экспорта для обеих стран.

"Что касается фактической двусторонней торговли и инвестиций, увеличения доступности экспортного финансирования, наряду с работой по снятию торговых барьеров и энергичным маркетингом, должны обеспечить значительное увеличение экспорта для обеих стран. Мы видим возможности в секторах обороны и ядерной энергетики в продуктах питания и напитках, автомобилях, аэрокосмической отрасли и передовых сельскохозяйственных технологиях - этот список можно продолжать", - подчеркнула она.

Теги: #представитель #великобритания #торговля #украина
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