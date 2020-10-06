Экономика

19:25 06.10.2020

Глава ФРС предупредил о рисках слабого восстановления экономики США без новых стимулов

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Глава ФРС предупредил о рисках слабого восстановления экономики США без новых стимулов

Экономике США необходимы новые бюджетные стимулы, хотя восстановление после вспышки коронавируса пока было уверенным, заявил во вторник председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе выступления на ежегодной встрече Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE).

"Недостаточная поддержка приведет к слабому восстановлению и создаст ненужные трудности для домохозяйств и бизнеса", - сказал Пауэлл.

Он отметил, что, если меры превысят потребности, они "не пропадут зря".

"Восстановление будет сильнее и быстрее, если денежно-кредитная и бюджетная политика продолжат работать бок о бок, чтобы поддержать экономику, пока худшее не будет позади", - добавил Пауэлл.

Глава ФРС отметил значение бюджетных стимулов, принятых в марте и апреле, назвав их "несомненно самым масштабным и передовым ответом на экономический кризис со времен Великой депрессии". По его словам, они позволили экономике уверенно восстановиться от "катастрофы", вызванной пандемией, однако необходимы новые меры поддержки, поскольку перспективы остаются неопределенными.

"Существует риск, что быстрое восстановление после возобновления деятельности может перейти в более медленное, чем ожидается, движение к полному восстановлению", - сказал Пауэлл.

Хотя уровень безработицы в сентябре упал до 7,9% по сравнению с 14,7% на пике пандемии, рынку труда предстоит еще долго восстанавливаться, считает глава ФРС.

Пауэлл считает, что федеральный бюджет США движется "по неустойчивому пути", однако он заявил, что "не время отдавать приоритет этой проблеме".

Комментируя риски ускорения инфляции, Пауэлл отметил сохранение дефляционного давление в мире.

"Снижение инфляции было устойчивым фактором, - сказал он. - Мы до сих пор видим понижательное воздействие на инфляцию. И я думаю, что центробанкам и, конечно, ФРС, необходимо это учитывать".

Пауэлл также заявил о преждевременности отмены экстренных мер денежно-кредитной политики, которые ФРС приняла в начале пандемии.

"С самого начала мы знали, что наступит время отменить эти механизмы. Но это время еще не пришло. Но когда время придет, мы их отменим", - пояснил он.

Глава Федрезерва напомнил, что регулятор будет придерживаться текущей политики, пока условия на рынке труда не приблизятся к максимальной занятости, инфляция не достигнет 2% и не будет в течение некоторого времени умеренно превышать 2%.

Отвечая на вопрос об отношении ФРС к отрицательным ставкам, Пауэлл сказал, что это не тот инструмент, который регулятор "хочет использовать".

"Мы считаем, что у нас есть инструменты, которые хорошо нам служили и продолжат хорошо служить", - пояснил он, отметив, что последствия перехода к отрицательным ставкам "неоднозначны".

Американские фондовые индексы продолжают меняться разнонаправленно после выступления главы Федрезерва.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 19:01 мск поднялся на 0,09%, Standard & Poor's 500 потерял 0,19%, Nasdaq Composite снизился на 0,59%.

Теги: #сша #прогноз #фрс
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