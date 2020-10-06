Доля Coca-Cola в экспорте из Украины безалкогольных напитков, воды и соков в 2019г составила 7%

Доля Coca-Cola Украина в суммарном экспорте безалкогольных сладких напитков, минеральных вод и соков по итогам 2019 года составила 7%, сообщил генеральный директор "Кока-Кола Бевериджиз Украина" Константинос Спанудис.

"За последние несколько лет мы удвоили объемы нашего бизнеса. В 2019 году наш общий вклад в ВВП Украины достиг 9,4 млрд грн или 0,24% ВВП Украины. Мы обеспечиваем 7% общего экспорта безалкогольных напитков, бутилированной води и соков, а 71% всех наших расходов на товары и услуги идет украинским поставщикам", - сообщил он на заседании Хаба по вопросам корпоративной социальной ответственности в Американской торговой палате в Украине во вторник.

По словам гендиректора компании, одно рабочее место в системе Coca-Cola поддерживает 18 рабочих мест в смежных отраслях.

ИП "Кока-Кола Бевериджиз Украина" - один из лидеров украинского рынка безалкогольных напитков, принадлежит американской The Coca-Cola Company.

Система компаний "Кока-Кола" в Украине состоит из двух юридических лиц: ООО "Кока-Кола Украина Лимитед" и ИП "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед".

"Кока-Кола Украина Лимитед" оказывает консультационные услуги в сфере аналитики рынка, маркетинговой стратегии, качества продукции. Компания "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед" несет ответственность за производство готовых безалкогольных напитков под ТМ The Coca-Cola Company, их распространение и продажу на территории Украины.

"Кока-Кола Бевериджиз Украина" производит безалкогольные напитки в разных категориях: сладкие газированные напитки, соки, вода, энергетические напитки и холодные чаи.

Первый завод компании в Украине был открыт во Львове. В настоящее время компания владеет одним заводом в Броварах, который заработал в 1998 году.

Сегодня на заводе работают 12 линий суммарной производственной мощностью более 100 млн юнит кейсов (1 юнит кейс равен 5,678 л) продукции в год.