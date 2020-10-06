Экономика

17:11 06.10.2020

Доля Coca-Cola в экспорте из Украины безалкогольных напитков, воды и соков в 2019г составила 7%

2 мин читать
Доля Coca-Cola в экспорте из Украины безалкогольных напитков, воды и соков в 2019г составила 7%

Доля Coca-Cola Украина в суммарном экспорте безалкогольных сладких напитков, минеральных вод и соков по итогам 2019 года составила 7%, сообщил генеральный директор "Кока-Кола Бевериджиз Украина" Константинос Спанудис.

"За последние несколько лет мы удвоили объемы нашего бизнеса. В 2019 году наш общий вклад в ВВП Украины достиг 9,4 млрд грн или 0,24% ВВП Украины. Мы обеспечиваем 7% общего экспорта безалкогольных напитков, бутилированной води и соков, а 71% всех наших расходов на товары и услуги идет украинским поставщикам", - сообщил он на заседании Хаба по вопросам корпоративной социальной ответственности в Американской торговой палате в Украине во вторник.

По словам гендиректора компании, одно рабочее место в системе Coca-Cola поддерживает 18 рабочих мест в смежных отраслях.

ИП "Кока-Кола Бевериджиз Украина" - один из лидеров украинского рынка безалкогольных напитков, принадлежит американской The Coca-Cola Company.

Система компаний "Кока-Кола" в Украине состоит из двух юридических лиц: ООО "Кока-Кола Украина Лимитед" и ИП "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед".

"Кока-Кола Украина Лимитед" оказывает консультационные услуги в сфере аналитики рынка, маркетинговой стратегии, качества продукции. Компания "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед" несет ответственность за производство готовых безалкогольных напитков под ТМ The Coca-Cola Company, их распространение и продажу на территории Украины.

"Кока-Кола Бевериджиз Украина" производит безалкогольные напитки в разных категориях: сладкие газированные напитки, соки, вода, энергетические напитки и холодные чаи.

Первый завод компании в Украине был открыт во Львове. В настоящее время компания владеет одним заводом в Броварах, который заработал в 1998 году.

Сегодня на заводе работают 12 линий суммарной производственной мощностью более 100 млн юнит кейсов (1 юнит кейс равен 5,678 л) продукции в год.

Теги: #экспорт #coca_cola
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:33 05.10.2020
"Нафтогаз" может начать экспорт газа в ЕС

"Нафтогаз" может начать экспорт газа в ЕС

05:29 03.10.2020
В Житомирской области СБУ разоблачила преступную группировку на нелегальном экспорте древесины

В Житомирской области СБУ разоблачила преступную группировку на нелегальном экспорте древесины

14:13 01.10.2020
ЕС в 2019/20 сезоне занял 67% объема экспорта плодоовощной продукции из Украины

ЕС в 2019/20 сезоне занял 67% объема экспорта плодоовощной продукции из Украины

19:18 30.09.2020
Минэкономики планирует разрешить экспорт купажей коньяков из Украины

Минэкономики планирует разрешить экспорт купажей коньяков из Украины

15:36 24.09.2020
МИД Украины запускает новый формат консультаций для поддержки украинских экспортеров

МИД Украины запускает новый формат консультаций для поддержки украинских экспортеров

19:10 08.09.2020
Украина за 8 мес. нарастила экспорт ЖРС на 12,9%

Украина за 8 мес. нарастила экспорт ЖРС на 12,9%

17:00 28.08.2020
Coca-Cola сократит порядка 4 тыс. рабочих мест в рамках реорганизации операций

Coca-Cola сократит порядка 4 тыс. рабочих мест в рамках реорганизации операций

11:10 19.08.2020
Украина с начала нового сезона экспортировала 5,1 млн тонн зерновых

Украина с начала нового сезона экспортировала 5,1 млн тонн зерновых

17:30 17.08.2020
Украина готова расширить экспорт сельскохозяйственной продукции в Израиль - Стефанишина

Украина готова расширить экспорт сельскохозяйственной продукции в Израиль - Стефанишина

17:30 17.08.2020
Минэкономики согласовало предельный объем экспорта пшеницы на текущий сезон на уровне 17,5 млн тонн

Минэкономики согласовало предельный объем экспорта пшеницы на текущий сезон на уровне 17,5 млн тонн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина повысила ставки по ОВГЗ на 0,2-0,5 п.п.

Ferrexpo за 9 мес. нарастила выпуск окатышей на 3%, снизив производство на 12% в III кв. по сравнению со II кв.

Все члены правления Нацбанка работают в обычном режиме – пресс-служба НБУ

Набсовет ОТП Банка прекратил полномочия предправления Хак-Ковача

Глава НБУ голосовал за объявление выговора и недоверия своим замам Рожковой и Сологубу - источник

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина повысила ставки по ОВГЗ на 0,2-0,5 п.п.

Среднестатистический "возраст" бизнеса в Украине равен 8,4 годам - исследование СУП

Заказы промпредприятий ФРГ в августе увеличились на 4,5%, рост зафиксирован четвертый месяц подряд

Ferrexpo за 9 мес. нарастила выпуск окатышей на 3%, снизив производство на 12% в III кв. по сравнению со II кв.

Все члены правления Нацбанка работают в обычном режиме – пресс-служба НБУ

Набсовет ОТП Банка прекратил полномочия предправления Хак-Ковача

"Нафтогаз" договорился о заключении контрактов на поставку газа населению через отделения ПУМБ в 8 областях

Глава НБУ голосовал за объявление выговора и недоверия своим замам Рожковой и Сологубу - источник

"Интерпайп" погасил часть евробондов-2024 на $32,4 млн

Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие 1-й замглавы НБУ Рожковой и замглавы НБУ Сологубу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА