Заказы промпредприятий ФРГ в августе увеличились на 4,5%, рост зафиксирован четвертый месяц подряд

Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе увеличился на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны.

Рост показателя был зафиксирован четвертый месяц подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,6%, по данным Trading Economics. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали увеличения показателя на 2,5%.

В июле заказы промпредприятий ФРГ выросли на 3,3% в помесячном выражении, а не на 2,8%, как сообщалось ранее.

Зарубежный спрос увеличился на 6,5%, в том числе заказы из стран еврозоны выросли на 14,6%, а из других государств - на 1,5%.

Заказы на потребительские товары увеличились на 4,2% относительно июля, на промежуточные товары - на 4,5%.

Общий объем заказов промпредприятий в августе относительно того же месяца 2019 года сократился на 2,2%.