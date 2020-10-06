Экономика

09:46 06.10.2020

Ferrexpo за 9 мес. нарастила выпуск окатышей на 3%, снизив производство на 12% в III кв. по сравнению со II кв.

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Ferrexpo за 9 мес. нарастила выпуск окатышей на 3%, снизив производство на 12% в III кв. по сравнению со II кв.

Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине, в частности, Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), в январе-сентябре 2020 года нарастила суммарное производство окатышей на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 8,134 млн тонн.

Согласно пресс-релизу компании во вторник, за указанный период общий выпуск окатышей с 65%-м содержанием железа, включая пробную отгрузку окатышей Ferrexpo Direct Reduction с 67% Fe в первой половине 2020 года, составил 8,036 млн тонн (рост на 6%), с 62%-м – 98 тыс. тонн (снижение на 68%).

При этом выпуск окатышей из стороннего сырья не осуществлялся.

В III кв.-2020 общий выпуск окатышей снизился на 12% по сравнению со II кв.2020 – до 2,537 млн тонн с 2,873 млн тонн в связи с плановым ремонтом окомкователя в начале сентября 2020 года. В III кв. окатыши с 62%-ным содержанием железа не выпускались.

В пресс-релизе отмечается, что операции Ferrexpo продолжали осуществляться в течение 3 квартала 2020 года с минимальным воздействием глобальной пандемии COVID-19. Компания продолжает обеспечивать соблюдение всех необходимых мер предосторожности для здоровья и благополучия своих сотрудников, включая собственные программы по тестированию на вирус COVID-19 и связанные с ним антитела.

Также сообщается, что строительство дополнительной секции обогатительной фабрики компании было завершено в 3 квартале 2020 года, а ввод в эксплуатацию и наращивание этой дополнительной перерабатывающей мощности планируется осуществить в 4 квартале 2020 года.

Как сообщалось, Ferrexpo в I квартале 2020 года нарастила суммарное производство окатышей на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 2 млн 725,33 тыс. тонн, в том числе было выпущено окатышей с 65%-ным содержанием железа 2,652 млн тонн (рост на 9,1%), с 62%-ным – 73,33 тыс. тонн (снижение на 31,8%).

Ferrexpo в II квартале 2020 года нарастила производство окатышей на 5,4% по сравнению с предыдущим кварталом – до 2 млн 872,6 тыс. тонн, в том числе было выпущено окатышей с 65%-ным содержанием железа 2 млн 847,9 тыс. тонн (рост на 7,4%), с 62%-ным – 24,7 тыс. тонн (снижение на 66,3%).

В целом за I полугодие-2020 Ferrexpo нарастила суммарное производство окатышей на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 5 млн 597,9 тыс. тонн. При этом общий выпуск окатышей с 65%-м содержанием железа составил 5,5 млн тонн (рост на 7,1%), с 62%-м – 98 тыс. тонн (снижение на 54,4%).

Ferrexpo в 2019 году сократила суммарное производство окатышей на 0,8% по сравнению с 2018 годом – до 10 млн 518,95 тыс. тонн. При этом общий выпуск окатышей с 65%-м содержанием железа составил 10 млн 116,12 тыс. тонн (рост 1,9%), с 62%-ным – 402,83 тыс. тонн (снижение на 41%).

Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине.

Ferrеxpo принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.

Теги: #ferrexpo
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