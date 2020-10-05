Все члены правления Нацбанка работают в обычном режиме – пресс-служба НБУ

Все члены правления Национального банка Украины (НБУ) работают в обычном режиме, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе регулятора в понедельник.

"Совет НБУ на заседании в пятницу, 2 октября большинством голосов решил объявить выговор и выразить недоверие Екатерине Рожковой (…) и Дмитрию Сологубу (…). Сейчас все члены правления НБУ работают в обычном режиме и продолжают выполнять возложенные на них обязанности", – указано в сообщении.

В НБУ, ссылаясь на пресс-релиз Совета, напомнили, что основанием для принятия таких решений стало нарушение распорядительных актов НБУ, требований КЗоТ Украины, Кодекса этики работника НБУ и правил внутреннего распорядка для работников НБУ.

Вместе с тем пресс-служба НБУ не уточнила, как голосовал по данному вопросу глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.

Как сообщалось, Совет Нацбанка 2 октября объявил выговор и недоверие Рожковой и Сологубу.