Экономика

18:31 05.10.2020

"Нафтогаз" договорился о заключении контрактов на поставку газа населению через отделения ПУМБ в 8 областях

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"Нафтогаз" договорился о заключении контрактов на поставку газа населению через отделения ПУМБ в 8 областях

ООО "ГПК "Нафтогаз" договорился с Первым украинским международным банком (ПУМБ) о заключении контрактов на поставку газа бытовым потребителям (населению).

Согласно сообщению компании, в настоящее время подключиться к ГПК "Нафтогаз" можно в 27 отделениях ПУМБ во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Волынской, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой областях.

"В последующие периоды количество отделений, где можно будет подать документы на присоединение к ГПК "Нафтогаз", будет увеличиваться", - отметили в компании.

В "Нафтогазе" напомнили, что для оформления подключения необходимо иметь при себе паспорт, ИНН, EIC-код и документ о праве собственности на жилье.

В свою очередь глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на своей странице в Facebook уточнил, что скоро будет открыта возможность заключения контрактов на поставку газа населением через "большой госбанк".

Ранее руководители "Нафтогаза" анонсировали заключение партнерства с Ощадбанком, ПриватБанком и "Укрпоштой".

В настоящее время бытовой потребитель может перейти к "Нафтогазу", как к поставщику газа, и заключить с ним месячный или годовой контракт через сайт ГПК "Нафтогаз" (gas.ua).

Как сообщалось, с 1 августа 2020 года с НАК "Нафтогаз Украины" сняты специальные обязательства по продаже газа для его последующей поставки бытовым потребителям. С августа цены на газ для своих бытовых клиентов и бизнеса (юрлиц) каждый поставщик определяет самостоятельно.

ГПК "Нафтогаз" является подразделением одноименной группы. В сферу деятельности ГПК на сегодня входят поставки газа и электроэнергии бытовым потребителям и бизнесу.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%). Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июля 2020 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 7-е место (68,35 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Теги: #нафтогаз #пумб #население #контракты #газ
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