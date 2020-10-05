"Нафтогаз" договорился о заключении контрактов на поставку газа населению через отделения ПУМБ в 8 областях
ООО "ГПК "Нафтогаз" договорился с Первым украинским международным банком (ПУМБ) о заключении контрактов на поставку газа бытовым потребителям (населению).
Согласно сообщению компании, в настоящее время подключиться к ГПК "Нафтогаз" можно в 27 отделениях ПУМБ во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Волынской, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой областях.
"В последующие периоды количество отделений, где можно будет подать документы на присоединение к ГПК "Нафтогаз", будет увеличиваться", - отметили в компании.
В "Нафтогазе" напомнили, что для оформления подключения необходимо иметь при себе паспорт, ИНН, EIC-код и документ о праве собственности на жилье.
В свою очередь глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на своей странице в Facebook уточнил, что скоро будет открыта возможность заключения контрактов на поставку газа населением через "большой госбанк".
Ранее руководители "Нафтогаза" анонсировали заключение партнерства с Ощадбанком, ПриватБанком и "Укрпоштой".
В настоящее время бытовой потребитель может перейти к "Нафтогазу", как к поставщику газа, и заключить с ним месячный или годовой контракт через сайт ГПК "Нафтогаз" (gas.ua).
Как сообщалось, с 1 августа 2020 года с НАК "Нафтогаз Украины" сняты специальные обязательства по продаже газа для его последующей поставки бытовым потребителям. С августа цены на газ для своих бытовых клиентов и бизнеса (юрлиц) каждый поставщик определяет самостоятельно.
ГПК "Нафтогаз" является подразделением одноименной группы. В сферу деятельности ГПК на сегодня входят поставки газа и электроэнергии бытовым потребителям и бизнесу.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%). Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июля 2020 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 7-е место (68,35 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.