"Интерпайп" погасил часть евробондов-2024 на $32,4 млн

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" сообщила о частичном погашении (выкупе) евробондов-2024 на сумму $32,4 млн.

Как сообщается в пресс-релизе компании в понедельник, Interpipe Holdings Plc выкупил свои непогашенные облигации по их основной (номинальной) стоимости вместе с начисленными процентами.

Уточняется, что в настоящее время оставшаяся задолженность по облигациям составляет $81 млн 292,058 тыс.

Как сообщалось, ТКК "Интерпайп" 25 сентября 2020 года уведомила держателей евробондов-2024 о предложении относительно частичного выкупа (погашения) облигаций на общую сумму $32,4 млн. Компания также обратилась к основному агенту с просьбой аннулировать выкупленные таким образом облигации после их погашения.

"Интерпайп" в октябре 2019 года сообщил о завершении реструктуризации с частичным списанием существующей задолженности группы перед ее основными финансовыми кредиторами, в том числе еврооблигаций на $200 млн с купоном 10,25% и погашением в 2017 году. В результате реструктуризации задолженность была уменьшена и оформлена новым выпуском еврооблигаций на $309 млн 192,058 тыс. под 10,25% со сроком погашения в 2024 году и кредитом на $45,808 млн с погашением в конце 2020 года.

Срок погашения существующих новых облигаций - 31 декабря 2024 года, ставка сохранена прежней – 10,25% годовых. Компания обязуется в срок до 31 декабря 2023 года выкупить новые облигации на сумму $150 млн "плюс" начисленные и невыплаченные проценты.

Холдинговая компания "Интерпайпа" Interpipe Holdings Plc. 10 января 2020 года сообщила о погашении $98,5 млн из общей суммы $309 млн 192,058 тыс. по евробондам-2024 с купоном 10,25%. 25 августа 2020 года Interpipe Holdings Plc сообщил о частичном погашении (выкупе) евробондов-2024 на общую сумму $97 млн. После этого оставшаяся задолженность по облигациям составила $113 млн 692,058 тыс.

Руководство компании в ходе состоявшейся телефонной конференции по поводу неаудированных консолидированных финансовых результатов деятельности по стандарту МСФО за шесть месяцев 2020 года сообщило о рассмотрении возможности рефинансирования и выпуска новых облигаций, но окончательное решение будет зависеть от рыночной конъюнктуры, которая в данный момент не является благоприятной.

Аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун в бюллетене инвесткомпании констатировал, что "в настоящее время финансовое положение "Интерпайпа" остается сильным - его левередж очень низок, и компания имеет возможность обслуживать свой долг и оставаться в рамках установленных ограничений, по крайней мере, в течение следующих нескольких кварталов".

"Интерпайп" в январе-июне-2020 получил $115,529 млн чистой прибыли, тогда как в аналогичном периоде прошлого года был чистый убыток в размере $25,417 млн. При этом компания снизила объем свободных денежных средств с $256,148 млн на начало этого года до $186,790 млн на середину года.

"Интерпайп" в первом полугодии текущего года получил $149 млн EBITDA, что на 19% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. При этом выручка снизилась на 16% - до $468 млн, капинвестиции - на 23%, до $19 млн.

Чистый долг компании снизился по состоянию на 30 июня 2020 года на $54 млн, до $28 млн, а коэффициент чистого левереджа сократился до 0,10x.

"Сейчас у компании беспрецедентно низкий коэффициент чистого левереджа как для украинского корпоративного и промышленного сектора. Пройдя тяжелый период строгих карантинных ограничений и локдаунов, "Интерпайп" продолжает инвестировать в увеличение мощностей по выпуску премиальных бесшовных труб и колесных пар", - прокомментировал результаты работы компании ее генеральный директор Фади Храйбе.

"Интерпайп" в первом квартале 2020 года получил $86 млн EBITDA, что на 26% превышает показатель за аналогичный период 2019 года. Чистый долг компании на конец марта составлял $88 млн по сравнению с $82 млн на конец 2019 года, валовой долг – $221 млн ($338 млн).

"Интерпайп" в 2019 году увеличил EBITDA на 64% - до $259 млн. При этом остаток денежных средств на конец прошлого года возрос на 95% по сравнению с 2018 годом - до $256 млн. После завершения реструктуризации задолженности в октябре 2019 года и погашения долга в четвертом квартале-2019 компания сократила валовой долг до $338 млн и чистый долг до $82 млн.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.