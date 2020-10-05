"Укравтодор" разместил 3 из 5 выпусков облигаций под госгарантии, планирует освоить всю запланированную сумму до 2021г

Государственное агентство автомобильных дорог "Украины" ("Укравтодор") завершило размещение облигаций под госгарантии на общую сумму на 13,735 млрд грн из запланированных 19,27 млрд грн.

"По облигациям: всего планировались пять серий на общую сумму 19,27 млрд. Из них три серии уже разместили (выкупил Укрэксимбанк, Киев) на 5,782 млрд под 10,5% на один год, 5,081 млрд под 9,99% на два года и 2,872 млрд под 9,99% на три года. Еще две серии впереди - на 3,506 млрд и 2,007 млрд под 9,99% на четыре и пять лет соответственно", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Укравтодора".

Как отметили в госагенетстве, изначально планировалось привлечь средства под 12,5% годовых с ежеквартальными выплатами, однако позже условия были пересмотрены и ставка для "Укравтодора" была снижена.

На ремонт запланированных "Укравтодором" 4 тыс. км автодорог в 2020 году планируется освоить 85 млрд грн: 31,5 млрд - из Дорожного фонда, 19,3 млрд грн - кредитные средства под госгарантии, 35 млрд грн из Фонда COVID-19.

"Работы по ремонтам автодорог идут очень ритмично. Самое дорогостоящее в ремонтах - это укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона - на 2200 км ЩМА деньги уже есть, на 800 км стартует выделение финансов, еще по 100 км планируется добавлять к процессу финансирования еженедельно - до достижения запланированной цифры в 4 тыс. км", - сообщил агентству руководитель Службы автодорог в Запорожской области Андрей Ивко.

По его словам, все привлеченные под госгарантии средства "Укравтодор" планирует освоить до конца строительного сезона.

Как сообщалось, Кабинет министров 1 апреля утвердил условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий для "Укравтодора" на общую сумму до 19,27 млрд грн.