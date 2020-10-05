Экономика

14:21 05.10.2020

Шведская Quintus Technologies AB отказалась от поставок ГАЗу - Лавров

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Шведская Quintus Technologies AB отказалась от поставок ГАЗу - Лавров

Шведская компания Quintus Technologies AB отказалась поставлять запчасти для промышленного пресса "Группе ГАЗ", которая в 2018 году подпала под американские санкции, сообщил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Буквально на днях мы получили информацию о том, что очередной дискриминационный шаг был предпринят в Швеции, когда шведская компания Quintus Technologies AB отказалась поставлять запчасти для промышленного пресса группы "ГАЗ" под абсолютно надуманным предлогом - якобы этот процесс имеет характер продукции военного и двойного назначения", - сказал Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России.

По его словам, "это абсолютно искусственная логика, высосанная из пальца".

Теги: #швеция #газ #санкции_против_рф #лавров
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