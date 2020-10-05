S&P повысило рейтинги "Кернел" с "B" до "B+"

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг украинского агрохолдинга "Кернел" и находящихся в обращении необеспеченных облигаций компании с "В" до "В+", прогноз - "стабильный".

"Kernel Holding SA опубликовала более сильные, чем ожидалось, результаты за финансовый год, закончившийся 30 июня 2020 года, с положительным свободным операционным денежным потоком (FOCF) и скорректированным левереджем примерно в 3,0 x благодаря восстановлению цен на подсолнечное масло и увеличению возможностей для экспорта зерна", - отмечается в сообщении рейтингового агентства.

S&P прогнозирует более слабые показатели кредитоспособности в 2021 финансовом году с отрицательным FOCF до $45–55 млн и скорректированными показателями левериджа примерно в 3,4–3,6 раза по мере того, как компания завершит многолетнюю программу капитальных вложений (показатели, которые агентство рассматривает как поддерживающие более высокий рейтинг).

"Мы положительно оцениваем выпуск новых приоритетных необеспеченных облигаций для рефинансирования облигаций со сроком погашения в январе 2022 года, тем самым улучшая структуру долга по срокам погашения", - сообщили в рейтинговом агентстве.

S&P также присвоило рейтинг выпуска предполагаемых приоритетных необеспеченных облигаций на уровне "B +".

Как поясняет рейтинговое агентство, "Кернел" успешно прошел суверенный стресс-тест S&P, что позволяет присвоить ему рейтинг на одну ступень выше суверенного кредитного рейтинга Украины в иностранной валюте ("B").

"Стабильный прогноз отражает наше мнение о том, что низкий риск нарушения объемов экспорта из-за пандемии COVID-19 и значительно более низкие капитальные затраты в 2022 финансовом году должны поддержать денежные потоки", - указали в S&P.

Рейтинговое агентство ожидает, что продолжающиеся инвестиции в мощности будут способствовать росту выручки до 6-8% в период с 2021 по 2022 финансовые годы.

"Мы прогнозируем, что в 2021 финансовом году рентабельность снизится до уровня ниже 10%, в основном из-за вероятного более низкого урожая вследствие менее благоприятных погодных условий летом в центральной и восточной Украине и более высоких потребностей в торговле зерном. Кредитные показатели также могут демонстрировать волатильность торговых операций Avere", - сообщили в Standard&Poor's.

По оценкам агентства, при общих запланированных капитальных затратах в размере $255-260 млн отрицательный FOCF может составить до $50–60 млн, скорректированный долг по отношению к EBITDA - на уровне примерно 3,4-3,6x в 2021 фингоду.

"Мы понимаем, что "Кернел" не ожидает дальнейших задержек с поставками и что компания планирует завершить свою основную программу капиталовложений к концу 2021 финансового года", - добавили в S&P.

Вспышка COVID-19, как полагают в агентстве, должна иметь ограниченное влияние на работу группы. Также прогнозируется, что экспорт остается неизменным при стабильном спросе на ключевых экспортных рынках.

"Мы прогнозируем стабилизацию общих показателей кредитоспособности с 2022 финансового года с сильным положительным FOCF в размере более $100 млн в год благодаря сокращению потребностей в капиталовложениях до $70 млн при условии отсутствия дальнейших крупных инвестиционных проектов", - отметили в Standard&Poor's.

"Кернел" - производитель и экспортер подсолнечного масла. Работает в таких бизнес-сегментах, как производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла, растениеводство, экспорт зерновых культур, услуги по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd. является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник (владеет 6,59% акций "Кернела").

"Кернел" завершил 2020 финансовый год с чистой прибылью $123 млн, что на 31% меньше, чем в 2019 ФГ. Его выручка выросла на 4% - до $4,11 млрд, EBITDA - на 28%, до $443 млн.