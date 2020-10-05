Экономика

12:33 05.10.2020

"Нафтогаз" может начать экспорт газа в ЕС

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"Нафтогаз" может начать экспорт газа в ЕС

НАК "Нафтогаз Украины" может начать экспорт природного газа в страны ЕС в предстоящий отопительный период, сообщил исполняющий обязанности главы компании и врио главы "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

"В этом году уровень наполнения украинских газохранилищ достигнет самого высокого уровня за последние десять лет. Соответственно, со стороны оператора ПХГ мы сделали все необходимое, чтобы ближайший отопительный сезон прошел без кризисов. Не исключаем, что в случае благоприятной ситуации на европейском рынке Украина начнет свой экспорт газа в страны ЕС. В отечественных ПХГ на сегодня достаточно запасов, чтобы не только обеспечить теплом украинцев, но и получить дополнительный доход от реализации газа за рубежом", - цитирует его слова пресс-служба УТГ.

По данным компании, из имеющихся в ПХГ 28 млрд куб. м газа иностранные трейдеры хранят в режиме "таможенный склад" 9,7 млрд куб. м, а компании-резиденты – 1,3 млрд куб. м.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).

Теги: #нафтогаз #газ #экспорт
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