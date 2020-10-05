Экономика

11:54 05.10.2020

ЕБРР выделил "Астарте" $10 млн кредита на пополнение оборотного капитала

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ЕБРР выделил "Астарте" $10 млн кредита на пополнение оборотного капитала

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил агропромхолдингу "Астарта", крупнейшему украинскому производителю сахара, $10 млн кредита на пополнение оборотного капитала, который был утвержден в 2018 году.

Согласно пресс-релизу банка в понедельник, кредит на два года в размере $10 млн поможет компании в реализации ее планов, связанных с внедрением точного земледелия.

"Астарта" внедряет эти современные сельскохозяйственные технологии с целью повышения урожайности и сокращения использования минеральных удобрений на 15%. В рамках данного проекта компания также предлагает специальную программу обучения для выпускников школ и студентов, желающих работать в секторе агробизнеса", - отметили в ЕБРР.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 230 тыс. га и молочные фермы с 24 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

"Астарта" в 2019 году получила EUR1,69 млн чистой прибыли против EUR18,26 млн чистого убытка в 2018 году, выручка выросла на 20,4% – до EUR448,01 млн.

ЕБРР крупнейший международный финансовый инвестор в Украине. С начала деятельности в стране банк взял на себя обязательства по предоставлению почти EUR15 млрд в рамках 466 проектов.

ЕБРР запустил два Пакета солидарности в ответ на кризис Covid-19 и планирует направить все свои бизнес-инвестиции в 2020-21 годах, общий объем которых должен составить до EUR21 млрд, на преодоление экономических последствий этого кризиса.

Теги: #астарта #ебрр #кредит
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