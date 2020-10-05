Экономика

10:07 05.10.2020

"Укрзализныця" снова хочет отремонтировать двухэтажные поезда Skoda

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"Укрзализныця" снова хочет отремонтировать двухэтажные поезда Skoda

АО "Укрзализныця" (УЗ) планирует ремонт двухэтажных поездов Skoda и расширение сети движения скоростных поездов.

"Вскоре после длительного-длительного простоя, несмотря на критический дефицит ресурса, должны запустить ремонт двухэтажных Skoda с несколькими предприятиями в кооперации для удешевления и ускорения", - написал на своей странице в Facebook Александр Перцовский, который должен возглавить направление пассажирских перевозок в УЗ.

Он также сообщил, что в компании исследуют то, какие технологические и инфраструктурные ограничения необходимо преодолеть, чтобы расширить географию скоростного / дневного ж/д сообщения.

"Это далеко не только о том, чтобы "купить еще 10 поездов". Например, цех капитальных ремонтов скоростных поездов так и остался "недостроем", а состояние путей на многих участках из-за пропущенных ремонтом такое, что скорость приходится уменьшать", - подчеркнул Перцовский.

Он также отметил, что сегодня поезда категории "Интерсити" из-за состояния путей преодолевают маршруты на полчаса медленнее, чем на старте.

Также Перцсовский отметил, что восстановленный капитальным ремонтом скоростной поезд модели ЭКр-1 "Тарпан" производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) уже приступает к выполнению рейсов.

Как сообщалось, "Укрзализныця" вводит систему скидок для вагонов первого класса скоростных поездов "Интерсити+" – чем раньше пассажир купит билет, тем меньше будет его стоимость.

Парк скоростного подвижного состава "Укрзализныци" включает 10 электропоездов производства Hyundai Rotem, два электропоезда модели ЭКр-1 "Тарпан" производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ), два двухэтажных электропоезда чешского производства "Skoda, а также два поезда в составе из пяти пассажирских вагонов на локомотивной тяге производства КВСЗ.

Теги: #skoda #укрзализныця
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