Цены на рынке нового жилья в Киеве в сентябре-2020г снизились на 3,1% в долларах США, в гривне рост на 10,4%

Средняя стоимость предложения 1 кв. м на рынке нового жилья столицы по итогам сентября 2020 года снизилась на 3,1% и составила $1,543 тыс./кв. м, при этом в гривне выросла на 10,4%.

"За счет курсовых колебаний с 24,73 до 28,2 грн стоимость квадрата в валюте подешевела, но в гривне выросла. Многие застройщики практикуют дополнительные скидки и фиксированный курс для поддержания покупательской способности", – сообщила руководитель отдела аналитики и инвестиций "Интергал-Буд" Анна Анисимова агентству "Интерфакс-Украина".

По данным стройкомпании, средние цены на жилье комфорт-класса по итогам сентября-2020 снизились на 7,5% – до $870/кв. м (в гривне – выросли на 5,6%, до 24,5 тыс. грн/кв. м), бизнес-класса – на 6,5%, до $1,44 тыс./кв. м (в гривне – выросли на 7%, до 40,5 тыс. грн/кв. м). При этом стоимость 1 кв. м в премиум-классе возросла как в гривневом, так и в долларовом эквиваленте: до 65,5 тыс. грн/кв. м (+15%) и $2,32 тыс./кв.м (+ 0,9%) соответственно.

При этом покупательская способность в 2020 году находится в диапазоне $35-50 тыс./кв. м за однокомнатную квартиру, $52-70 тыс./кв. м – за двухкомнатную, $65-90 тыс./кв. м – за трехкомнатную квартиру, что соответствует ценовой категории класса "комфорт", подсчитали в "Интергал-Буде".

Между тем, в 2020 году по сравнению с прошлым годом на 20-25% увеличилось количество сделок с рассрочкой от застройщика и на 15% – сделок с ипотекой. Это связано с ростом спроса на двух- и трехкомнатные квартиры (+25-30% в комфорт-классе, +10-12% – в бизнес-классе), что обусловлено карантинными условиями, объясняют в компании со ссылкой на аналитические данные.

При этом вырос также спрос на объекты с высокой степенью готовности. По оценкам "Интергал-Буда", такие объекты в 2020 году на 30% популярнее, чем в прошлом.

"Предпочтение сместилось в сторону ЖК с высокой строительной готовностью. Несмотря на более высокую стоимость, после падения компании "Укрбуд" и банка "Аркада" покупатели инвестируют в объекты с высокой строительной готовностью на условиях 100%-ной оплаты", – отметила Анисимова.

Стройкомпания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 136 домов, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в других регионах. В столице реализовано девять жилых комплексов: ЖК "Лебединый", "Парковые озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24".

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на конец 2019 года на стадии строительства находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.