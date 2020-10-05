Экономика

08:57 05.10.2020

Нефть дорожает после падения на прошлой неделе, Brent - $40,08 за баррель

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Нефть дорожает после падения на прошлой неделе, Brent - $40,08 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в понедельник растут после заметного снижения по итогам минувшей недели, когда Brent потеряла в цене примерно 8%, WTI - 7,4%.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 КСК в понедельник составляет $40,08 за баррель, что на $0,81 (2,06%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $1,66 (4,1%) - до минимальных с 12 июня $39,27 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $37,94 за баррель, что на $0,89 (2,4%) выше уровня предыдущей сессии. В пятницу фьючерсы опустились в цене на $1,67 (4,3%) - до $37,05 за баррель, что стало наименьшей ценой на закрытие торгов с 8 сентября.

В пятницу нефтяные цены упали на новостях о том, что у президента США Дональда Трампа и его супруги были выявлены положительные результаты тестов на COVID-19.

"Фьючерсы (на нефть - ИФ) испытывали давление в течение нескольких недель, поскольку рост заболеваемости в Европе и США вызвал опасения за восстановление экономической деятельности. Однако сообщения о том, что Дональд Трамп и некоторые другие представители Белого дома заразились вирусом, усилили эту обеспокоенность, в результате чего Brent и WTI резко упали к закрытию торгов в пятницу", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

В воскресенье лечащий врач президента США Шон Конли заявил, что Дональд Трамп идет на поправку. "Со времени нашего предыдущего разговора с вами (журналистами - ИФ), состояние здоровья президента Трампа продолжило улучшаться", - приводят его слова американские СМИ.

Один из лечащих врачей Трампа Брайан Гарибальди выразил надежду, что при благоприятном развитии событий пациента можно будет выписать уже в понедельник.

"Нефтяные цены открыли торги ростом вслед за остальными рынками после того, как медицинский персонал президента США дал оптимистичный прогноз состояния его здоровья", - подчеркнул главный рыночный стратег AxiCorp Стивен Иннс.

Прогноз ситуации на нефтяном рынке остается неблагоприятным, поскольку новые карантинные меры угрожают восстановлению мировой экономики и оказывают давление на нефтяной спрос, в то время как ОПЕК+ пытается сократить предложение с помощью соблюдения квот на добычу, пишет S&P Global Platts.

Как отмечает агентство, на этой неделе нефтяные цены будут чувствительны к новостям о распространении коронавируса, а также о судьбе нового пакета мер поддержки экономики США.

Теги: #цены #нефть
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