"Кернел" в 2021 сезоне планирует увеличить экспорт зерновых на 20% при сокращении урожая в Украине

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, намерен в 2021 сезоне (июль-июнь) нарастить экспорт зерновых из Украины на 20,3% - до 9,5 млн тонн и переработку подсолнечника на 1,7%, до 3,5 млн тонн, говорится в годовом отчете холдинговой компании группы Kernel Holding SA (Люксембург) в понедельник.

Согласно ему, компания прогнозирует в нынешнем году сокращение урожая по всем ключевым культурам Украины.

"Ожидается, что урожай подсолнечника в 2021 финансовом году снизится на 14% г/г - до 14,2 млн тонн, а урожай зерна, вероятно, сократится на 8% г/г - до 67 млн ​​тонн для трех основных культур: кукурузы, пшеницы и ячменя. Это означает, что конкуренция за сырье будет усиливаться, хотя тенденция к росту мировых цен на сырьевые товары будет частично компенсировать понижательное давление на рентабельность всех наших сегментов в новом сезоне", - цитируется в отчете председатель совета директоров "Кернел" Андрей Веревский.

Несмотря на это "Кернел" планирует переработать 3,5 млн тонн семян подсолнечника и поставить на экспорт 9,5 млн тонн зерна из Украины.

"Среди факторов, способствующих развитию следующего сезона, стоит отметить ценовую среду. Цены на подсолнечное масло намного выше, чем в прошлом году, что положительно скажется на марже переработки. Цены на зерно также относительно неплохие, что снижает давление на урожайность сельскохозяйственных культур", - отметили Веревский.

По его словам, два других аспекта, поддерживающих прибыль компании в следующем сезоне - это годовой вклад нового перевалочного комплекса TransGrainTerminal в порту Черноморск и ожидаемая EBITDA в размере до $15 млн, генерируемая проектами возобновляемой энергетики, которые сейчас вводятся в эксплуатацию.

"Некоторое облегчение приходит и с расходами: мы не ожидаем дальнейшего роста затрат в сельскохозяйственном бизнесе в следующем сезоне", - сообщил председатель совета директоров "Кернел".

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

"Кернел" завершил 2020 финансовый год с чистой прибылью $123 млн, что на 31% меньше, чем в 2019 ФГ. Его выручка за этот период выросла на 4% - до $4,11 млрд, EBITDA - на 28%, до $443 млн.

В 2020 финансовом году "Кернел" нарастил экспорт зерна на 30% по сравнению с прошлым ФГ – до 7,9 млн тонн, продажи подсолнечного масла снизились на 6% – до 1,52 млн тонн. В 2020 году ФГ заводы холдинга увеличили переработку масличных на 9% по сравнению с прошлогодним показателем - до 3,44 млн тонн.