"Овостар" создала с нидерландской JMMMTJL совместное предприятие REMEDIUM FOODS для реализации яичных продуктов

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, сообщила о создании с JMMMTJL BV (Нидерланды) совместного предприятия.

Согласно сообщению компанию на Варшавской фондовой бирже в пятницу, для производства и дальней реализации яичных продуктов 30 сентября 2020 года в соответствии с законодательством Нидерландов было создано и зарегистрировано совместное предприятие REMEDIUM FOODS B.V. в соотношении 50:50.

"Предполагается, что создание REMEDIUM FOODS B.V. не окажет существенного влияния на прибыль и чистые активы компании за финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года”, - отметили в "Овостар".

Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V. - в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее гендиректором Борисом Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.

"Овостар" по итогам 2019 года получил $20 млн чистого убытка против $17,5 млн чистой прибыли в 2018 году. Его выручка в прошлом году сократилась на 16% – до $104,7 млн.

В январе-июне 2020 года "Овостар" получил $2,44 млн чистой прибыли, что на 33,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Выручка "Овостара" в первом полугодии 2020 года сократилась на 17,3% - до $44,63 млн.