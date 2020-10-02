Экономика

21:16 02.10.2020

"Овостар" создала с нидерландской JMMMTJL совместное предприятие REMEDIUM FOODS для реализации яичных продуктов

1 мин читать

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, сообщила о создании с JMMMTJL BV (Нидерланды) совместного предприятия.

Согласно сообщению компанию на Варшавской фондовой бирже в пятницу, для производства и дальней реализации яичных продуктов 30 сентября 2020 года в соответствии с законодательством Нидерландов было создано и зарегистрировано совместное предприятие REMEDIUM FOODS B.V. в соотношении 50:50.

"Предполагается, что создание REMEDIUM FOODS B.V. не окажет существенного влияния на прибыль и чистые активы компании за финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года”, - отметили в "Овостар".

Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V. - в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее гендиректором Борисом Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.

"Овостар" по итогам 2019 года получил $20 млн чистого убытка против $17,5 млн чистой прибыли в 2018 году. Его выручка в прошлом году сократилась на 16% – до $104,7 млн.

В январе-июне 2020 года "Овостар" получил $2,44 млн чистой прибыли, что на 33,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Выручка "Овостара" в первом полугодии 2020 года сократилась на 17,3% - до $44,63 млн.

Теги: #украина #овостар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:11 02.10.2020
Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси - Кулеба

Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси - Кулеба

15:49 02.10.2020
Саммит Украина-ЕС 6 октября станет первым двусторонним саммитом, который пройдет в Брюсселе с начала пандемии COVID-19

Саммит Украина-ЕС 6 октября станет первым двусторонним саммитом, который пройдет в Брюсселе с начала пандемии COVID-19

11:02 02.10.2020
Молдова будет хранить запас газа в ПХГ Украины - ОГТСУ

Молдова будет хранить запас газа в ПХГ Украины - ОГТСУ

09:22 02.10.2020
В Украине 3-й день подряд растет количество заболевших COVID-19: за минувшие сутки - 4633 человек

В Украине 3-й день подряд растет количество заболевших COVID-19: за минувшие сутки - 4633 человек

08:24 02.10.2020
В Ивано-Франковской области число госпитализированными с отравлением остаются 32 человека, 135 - на амбулаторном лечении – ГСЧС

В Ивано-Франковской области число госпитализированными с отравлением остаются 32 человека, 135 - на амбулаторном лечении – ГСЧС

08:06 02.10.2020
В Луганской области продолжается тушение пожаров, наиболее сложная обстановка сложилась в районе Станицы-Луганской и Северодонецка – ГСЧС

В Луганской области продолжается тушение пожаров, наиболее сложная обстановка сложилась в районе Станицы-Луганской и Северодонецка – ГСЧС

07:49 02.10.2020
Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

07:02 02.10.2020
Шмыгаль с рабочим визитом посетит Луганскую область в пятницу

Шмыгаль с рабочим визитом посетит Луганскую область в пятницу

03:02 02.10.2020
Офис генпрокурора направил в МКС информационное сообщение по пропаганде военной службы среди детей в оккупированном Крыму

Офис генпрокурора направил в МКС информационное сообщение по пропаганде военной службы среди детей в оккупированном Крыму

23:56 01.10.2020
Министры иностранных дел Украины и Канады обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества в секторе безопасности и обороны Украины - МИД

Министры иностранных дел Украины и Канады обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества в секторе безопасности и обороны Украины - МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ДАЗ заявил об отражении попытки захвата предприятия

СБУ разоблачила схему закупки "Укрзализныцей" некачественных элементов путей, проводятся обыски

Украина в IV кв.-2020 запланировала 4 аукциона ОВГЗ в долларах, один в евро и еженедельно в гривнях сроком до 4 лет

АМКУ установил сговор при покупке ТРЦ Respublika

ЕС в 2019/20 сезоне занял 67% объема экспорта плодоовощной продукции из Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Новые проекты эконом-класса отсутствовали на рынке столичного жилья за 9 мес.-2020г – "Интергал-Буд"

UAFIC и AFI подписали меморандум о сотрудничестве по защите прав потребителей финуслуг

Westinghouse может привлечь "Атомэнергомаш" к производству компонентов ТВС и для зарубежных реакторов ВВЭР-440 – CEO

IKEA не нашла доказательств использования незаконно заготовленной древесины из Украины

Глава "Нафтогаза" допускает заполнение ПХГ Украины в октябре на 100%

General Motors сократила продажи в США на 10% в III кв

"Укроборонпром" презентовал вице-премьеру стратегию трансформации в 7 отраслевых холдингов

"ГарПок" полностью рассчитался с ВИЭ-генерацией за произведенную в августе электроэнергию

Суд обязал "Кузню на Рыбальском" выплатить 3,3 млн грн Николаевскому судостроительному заводу

ДАЗ заявил об отражении попытки захвата предприятия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА