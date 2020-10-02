UAFIC и AFI подписали меморандум о сотрудничестве по защите прав потребителей финуслуг

Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии по реализации и внедрении механизма защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг и урегулированию жалоб на финансовом рынке подписали общественный союз "Украинская ассоциация финтех и инновационных компаний" (UAFIC) и Ассоциация финансовых институций (AFI).

Как сообщается в пресс-релизе AFI, в рамках меморандума предполагается совместная работа над улучшением ситуации с жалобами потребителей на финансовые учреждения. Одним из ключевых инструментов для этого определена платформа "ФинСкарга", реализованная при поддержке проекта USAID "Трансформация финансового сектора".

Кроме того, стороны будут взаимодействовать в работе над защитой прав и интересов потребителей финуслуг, урегулировании жалоб на финансовом рынке с помощью "ФинСкарга", создании эффективной системы принятия, рассмотрения и разрешения жалоб в цифровых каналах с учетом принципов национального законодательства Украины, а также проводить совместные мероприятия по вопросам защиты прав и интересов потребителей финуслуг, а именно отраслевых и образовательных мероприятия, тематические "круглые столы", вебинары, тематические лекции и т. п.

"Возглавив ссоциацию, (…) я отмечал необходимость внедрения еще одного направления ее деятельности - защита прав потребителей финансовых услуг. С этой целью мы с "Украинской ассоциацией финтех и инновационных компаний" и подписали меморандум. Сочетание современных технологий, а именно: подключение к цифровым каналам принятие и рассмотрение жалоб потребителей, соблюдение финансовыми компаниями правил этического поведения путем медиативного урегулирования спорных вопросов с клиентом станут залогом возобнровления доверия потребителей к деятельности небанковских финансовых учреждений", - сказал председатель совета AFI Игорь Пашко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

UAFIC развивает финтех-экосистему, повышает уровень финансовой инклюзии в Украине. Ассоциация объединяет государственные структуры, классический бизнес, стартапы, инвесторов и сообщества. С начала работы в июне 2018 года насчитывает 59 мемберов.

AFI - платформа защиты профессиональных интересов участников рынка финансовых услуг, в сферу деятельности, которой входят коммуникации между регулятором и рынком, внесение предложений органам власти и управления по вопросам, регулирующим функционирование рынка финансовых услуг, общая обработка законодательных инициатив, содействие установлению продуктивных и понятных правил на рынке.

Ассоциация начала работать в декабря 2016 года и на сегодня объединила 130 финансовых учреждений.