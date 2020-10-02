Экономика

17:17 02.10.2020

Новые проекты эконом-класса отсутствовали на рынке столичного жилья за 9 мес.-2020г – "Интергал-Буд"

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Новые проекты эконом-класса отсутствовали на рынке столичного жилья за 9 мес.-2020г – "Интергал-Буд"

 Новые проекты жилья эконом-класса в январе-сентябре 2020 года отсутствовали на рынке жилья Киева, при этом сегмент класса "комфорт" возрос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12 новых проектов, сообщила руководитель отдела аналитики и инвестиций "Интергал-Буд" Анна Анисимова.

"Сегмент эконом-класса почти ушел из предложения в новых ЖК, и этому есть масса причин. Основная – низкий спрос. В основном это панельные дома на окраине города, в районах без инфраструктуры. В 2020 году было запущены новые очереди в четырех существующих ЖК эконом-класса, в 2019 году в данном сегменте вышел один новый проект ЖК и две новые очереди", – рассказала Анисимова в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

В целом за девять месяцев 2020 года в Киеве в продажу вышло 32 новых объекта, из которых 13 объектов – новые очереди в существующих ЖК, 19 – новых проектов ЖК. Среди новых проектов 12 – класса "комфорт" (в 2019 – девять), пять – "бизнес" (в 2019 – 14) и два объекта премиум-класса (против одного годом ранее).

Сокращение нового предложения в сегменте бизнес-класса почти втрое по сравнению с прошлым годом "Интергал-Буд" объясняет снижением покупательской способности и неуверенностью покупателя в стабильности компании или своей работы. Кроме того, часть потенциальных покупателей бизнес-класса рассматривают расширение площади для организации удаленной работы, и таким образом спрос сместился в комфорт-класс.

"Комфорт-класс – самый универсальный и соответствующий покупательской способности вид жилой недвижимости, бизнес- и премиум-классы являются более затратными для застройщиков, соответственно - более дорогими для покупателя. С каждым годом граница между комфорт-классом и бизнес-классом стирается, так во многих ЖК комфорт-класса мы наблюдаем все то, что раньше было только в бизнес-классе: вентилируемый фасад, закрытая территория, подземный паркинг, магазины, фитнес, комфортабельные зоны отдыха", – отметила Анисимова.

По данным "Интергал-Буда", до конца 2020 года ожидается выход в продажу еще около 5-7 проектов комфорт-класса и три проекта бизнес-класса.

Стройкомпания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 136 домов, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в других регионах. В столице реализовано девять жилых комплексов: ЖК "Лебединый", "Парковые озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24".

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на конец 2019 года на стадии строительства находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.

Теги: #недвижимость #интергал_буд
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