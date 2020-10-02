Westinghouse может привлечь "Атомэнергомаш" к производству компонентов ТВС и для зарубежных реакторов ВВЭР-440 – CEO

Westinghouse может привлечь "Атомэнергомаш" (подразделение НАЭК "Энергоатом") к производству компонентов тепловыделяющих сборок (ТВС) и для зарубежных реакторов ВВЭР-440, сообщил CEO компании Патрик Фрегмен (Patrick Fragman).

"Мы, кстати, рассматриваем и привлечение "Атомэнергомаша" к производству компонентов для топливных сборок, которые потенциально могут использоваться и за пределами Украины", - сказал он в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, подписанный 30 сентября протокол о намерениях с "Атомэнергомаш" предусматривает производство хвостовиков и головок для ТВС ВВЭР-440, в настоящее время проводится аттестация завода.

"Эта процедура займет несколько месяцев. Параллельно готовится технико-экономическое обоснование, в рамках которого будет проведена оценка имеющихся мощностей на "Атомэнергомаше", чтобы понять в каком объеме они смогут производить комплектующие для топлива и за пределами Украины. Думаю, на конец первого квартала 2021 года у нас уже будет четкий план и понимание, как мы дальше будем продвигаться", - отметил Фрегман.

CEO Westinghouse также подтвердил интерес к топливу для ВВЭР-440 и со стороны других операторов АЭС Европы.

"Да, на сегодня существуют заказчики, которые проявляют интерес к этому продукту. Если посмотреть на рынки, то в Украине существуют два блока ВВЭР-440, а в Европе – 21 реактор такой конструкции", - сказал он.

Как сообщалось, Westinghouse Electric Company и НАЭК "Энергатом" 30 сентября 2020 года подписали контракт о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ривненской АЭС. Поставки ТВС Westinghouse на РАЭС планируется начать в 2024 году для проведения исследовательской эксплуатации.

В 2000 году с целью диверсификации источников поставок ядерного топлива для украинских АЭС "Энергоатом" совместно Westinghouse начал реализацию проекта квалификации ядерного топлива этой фирмы. В марте 2008 года "Энергоатом" заключил с Westinghouse Electric Sweden (Швеция) коммерческий контракт на обеспечение в 2011-2015 годах свежим ядерным топливом от трех до шести энергоблоков АЭС Украины с реакторами типа ВВЭР-1000. В 2014 году стороны договорились расширить и продлить его до 2020 года. В январе 2018 года контракт был продлен до 2025 года. Соглашением предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных блоков.

В декабре 2019 году ЮУАЭС-3 стал первым блоком, получившим разрешение регулятора ГИЯРУ на промышленную эксплуатацию топлива Westinghouse. Исследовательская эксплуатация ТВС-WR на энергоблоке ЮУАЭС-3 была начата в 2015 году.

"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.