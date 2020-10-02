IKEA не нашла доказательств использования незаконно заготовленной древесины из Украины

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, завершила независимый аудит в связи с обвинениями Earthsight, исключив факт попадания незаконно заготовленной древесины из Украины в свою цепочку поставок.

"Результаты расследования третьей стороны при содействии ООО "Легаллис" (Legallis LLC), в рамках которого проводились посещения лесных участков, а также нашего внутреннего расследования командой специалистов по снабжению древесины и вопросам лесного хозяйства не выявили каких-либо признаков того, что незаконно заготовленная древесина попала в нашу цепочку поставок", - заявила компания в пятницу.

В заявлении подчеркивается, что оба расследования Earthsight указали на сложную интерпретацию закона о санитарных рубках в течение сезона тишины.

"Мы поддерживаем действия FSC (Лесного попечительского совета) по решению этой проблемы и рассмотрению вопроса противоречивого законодательства для дальнейшего совершенствования ответственного ведения лесного хозяйства в Украине и за ее пределами. Это также подтверждает, почему мы считаем, что на сегодня FSC является надежной глобальной лесной сертификацией из всех пока действующих на рынке", - отметили в компании.

В ней также добавили, что как один из крупнейших мировых потребителей древесины IKEA стремится использовать свои глобальные возможности, чтобы способствовать положительным изменениям в этой сфере, особенно в регионах, которые испытали трудности.

"Мы верим, что благодаря своему присутствию можем вносить вклад в ответственное ведение лесного хозяйства для укрепления биоразнообразия, обеспечение эффективного производства и поддержки местных громад. Чтобы этого достичь, компания продолжает инвестировать в компетентность сотрудников. Сегодня глобальная команда IKEA состоит из около 40 специалистов по снабжению древесины и лесному хозяйству. Она работает над обеспечением ответственной лесозаготовки и над тем, чтобы IКЕА, со своей стороны, способствовала развитию ответственного ведения лесного хозяйства", - резюмируется в заявлении.

Как сообщалось со ссылкой на компанию, в июне 2002 года IKEA начала независимый аудит своей цепочки поставок древесины в Украине в связи с обвинениями Earthsight в использовании незаконно заготовленной древесины. В 2018-2019 гг. компания провела независимые аудиты на основе расследования Earthsight 2018 года. Их результаты не подтвердили использование незаконно заготовленной древесины в цепи поставок IKEA.

После публикации нового отчета Earthsight IKEA вновь оперативно пригласила независимый аудит своей цепочки поставок древесины в Украине. Кроме того, данные, опубликованные в отчете, исследовала организация Assurance Services International (ASI) - независимый аудитор некоммерческой организации FSC (Forest Stewardship Council/"Лесной попечительский совет", добавили в IKEA.

Ранее сообщалось, что глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий приказал провести в течение двух недель проверку Великобычковского лесхоза относительно всех фактов, обнародованных в исследовании общественной организации Earthsight по незаконным вырубкам.

По его словам, документ указывает на якобы несовершенство системы сертификации канадской Лесной попечительской организации (Forest Stewardship Council), ее несостоятельность зафиксировать деятельность по незаконной вырубке древесины и якобы использовании IKEA такой древесины для производства мебели.

В то же время Заблоцкий отметил, что исследование организации в большинстве дублирует исследования двухлетней давности и было проведено на основе анализа 18 участков, из которых, как оказалось, Earthsight анализировала только четыре, отведенные под санитарные рубки. Все остальные были проанализированы через год и более после рубки или анализировались участки, на которых рубка вообще никогда не проводилась.

Как сообщалось, IKEA 14 мая 2020 года официально запустила возможность заказа товаров с интернет-магазина в Украине, а также открыла пункты выдачи в киевских ТЦ Auchan Rive Gauche и ТЦ Metro Cash & Carry. После запуска интернет-магазина компания планирует открыть свой магазин в новом городском формате (city store) в киевском ТРЦ Blockbuster Mall.