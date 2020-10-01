Экономика

18:07 01.10.2020

Суд обязал "Кузню на Рыбальском" выплатить 3,3 млн грн Николаевскому судостроительному заводу

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Суд обязал "Кузню на Рыбальском" выплатить 3,3 млн грн Николаевскому судостроительному заводу

Хозяйственный суд г. Киев удовлетворил иск военного прокурора Николаевского гарнизона и обязал завод "Кузня на Рыбальском" выплатить ГП "Николаевский судостроительный завод" 3,3 млн задолженности за поставленную продукцию оборонного назначения.

"Во время судебного разбирательства установлено, что ГП "Николаевский судостроительный завод" предоставило ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском" продукцию оборонного назначения. Однако, в течение 5 месяцев "недобросовестное" акционерное общество за поставленную продукцию не рассчиталось, что, в условиях особого периода, поставило под угрозу выполнение оборонным предприятием других контрактов", - сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Суд постановил, помимо взыскания суммы основной задолженности 2,7 млн грн, привлечь "Кузню на Рыбальском" к хозяйственно-правовой ответственности в виде штрафа и пени на сумму 0,6 млн грн.

В настоящее время военная прокуратура гарнизона принимает меры по обеспечению реального исполнения решения суда.

Теги: #судостроительный_завод #николаев #суд #кузня_на_рыбальском
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