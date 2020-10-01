Экономика

17:55 01.10.2020

ДАЗ заявил об отражении попытки захвата предприятия

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ДАЗ заявил об отражении попытки захвата предприятия

 ЧАО "ДАЗ" (ранее – "Днепропетровский агрегатный завод") заявляет об отражении попытки захватить предприятие и рассчитывает на скорейшее завершение расследования этого произошедшего в августе инцидента, сообщил заместитель главы правления – главный инженер и акционер ДАЗ Андрей Яцуба.

"Предприятию был нанесен ущерб в связи с невозможностью выполнения договорных обязательств. Производственно-коммерческая фирма "ТЕИС" пыталась осуществить рейдерский захват территории и оборудования агрегатного завода (…) Судя по всему, планы у них были глобальные: опечатать цеха, заблокировать работу нашего предприятия", – утверждает он в колонке на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Яцуба отметил, что ДАЗ направил обращения в адрес СНБО, МВД, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции с просьбой принять меры по защите предприятия и недопущению его остановки.

"Благодаря оперативным действиям СНБО, МВД, прокуратуры и Минюста действия рейдеров приостановлены, продолжается следствие", – сообщил замглавы правления.

Он добавил, что профсоюз авиастроителей направил обращение к президенту, подписанное руководителями ведущих предприятий отрасли, с просьбой лично разобраться в ситуации.

Яцуба подчеркнул, что попытка захвата поставила под угрозу формирование ВМС Украины в 2021 году трех дивизионов берегового ракетного комплекса "Нептун", некоторые агрегаты ракеты которого производит ДАЗ после 10 лет освоения и испытания этого вида продукции.

Среди другой важной продукции завода Яцуба выделил линейку электрических турбогенераторов и стартер-генераторов для двигателей АИ9В, МС400, МС450, использующихся в пилотируемых и беспилотных летательных аппаратах ведущих стран мира: Израиля, Китая, Турции и других. По его словам, ДАЗ также поставляет Заводу им.Малышева топливные насосы и электродвигатели, Одесскому авиационному ремонтному заводу, Запорожскому государственному авиационному заводу "Мигремонт" и Львовскому авиационному ремонтному заводу топливные насосы и запасные части для авиационных двигателей и самолетов, АНТК им.Антонова – топливные и гидравлические системы самолетов типа Ан-148.

Замглавы правления добавил, что регулярное участие в тендерах на поставку изделий и запчастей для Су-30МКИ, МиГ-29, МиГ-21 и др. обеспечивает предприятие заказами для США, Израиля, ОАЭ, Индии, Пакистана, Вьетнама, Китая. Помимо того ДАЗ разработал перспективную систему электроснабжения вертолета (СЭС) для "Мотор-Сичи", а также стартер-генераторы, турбогенераторы, топливные и масляные насосы для Запорожского машиностроительного конструкторского бюро "Прогресс" им.Ивченко.

ДАЗ был основан в 1927 году, выпускает изделия высокоточной механики, прецизионной гидравлики, специальные электроприводы для различных отраслей промышленности. На предприятии работает немногим больше тысячи специалистов.

ДАЗ в 2019 году сократил выручку на 34,2% – до 215,43 млн грн, а его чистая прибыль сократилась в 2,9 раза – до 0,17 млн грн.

Основными акционерами предприятия выступают его глава набсовета, экс-народный депутат и экс-глава правления предприятия Евгений Морозенко – 37,9466%, Владимир и Андрей Яцубы – по 19,1847%.

Теги: #даз #яцуба #рейдерство
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