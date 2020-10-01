Экономика

17:06 01.10.2020

СБУ разоблачила схему закупки "Укрзализныцей" некачественных элементов путей, проводятся обыски

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СБУ разоблачила схему закупки "Укрзализныцей" некачественных элементов путей, проводятся обыски

Служба безопасности Украины разоблачила ряд должностных лиц АО "Укрзализныця" (УЗ) в организации коррупционной схемы при закупках некачественных элементов для путей, нанесенный предприятию ущерб оценивается в 11,8 млн грн.

"Стыдно, когда почти каждую неделю мы сообщаем о новых уголовных производствах, в которых фигурируют сотрудники УЗ. Но в то же время я благодарен правоохранительным органам за то, что вместе мы очищаем УЗ от воров, махинаторов и других недобросовестных сотрудников", - написал глава компании Владимир Жмак в своем Телеграм-канале в четверг.

Как сообщается на сайте СБУ, оперативники спецслужбы установили, что в 2018 году при содействии должностных лиц УЗ был организован противоправный механизм поставки некачественных элементов верхнего строения пути производства АО "Днепропетровский стрелочный завод".

На данный момент в рамках реализованной схемы была поставлена некачественная продукция почти на 15 млн грн.

"Эксплуатация этих элементов также создавала угрозу стабильному функционированию объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли", - подчеркивает СБУ.

СБУ инициировала ряд экспертиз, которые подтвердили несоответствующее качество продукции заявленным требованиям и установили, что госкомпании был нанесен ущерб в размере 11,8 млн грн.

Для локализации потенциальных негативных последствий почти на треть некачественной продукции судом наложен арест.

СБУ также установила, что в течение 2020 года, пока шли экспертизы, чиновники "Укрзализныци" пытались снова закупить некачественную продукцию.

"Благодаря информированию СБУ руководством "Укрзализныци" противоправный механизм был заблокирован", - отмечают в ведомстве.

В рамках уголовного производства под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора в Киеве и Днепре правоохранители проводят ряд обысков.

Сейчас причастным к противоправной деятельности фигурантам, в том числе бывшему заместителю одного из департаментов "Укрзализныци" и двум руководителям коммерческих структур, прокурорами Офиса генпрокурора сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Теги: #сбу #коррупция #укрзализныця
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