Экономика

16:49 01.10.2020

Зеленский заявил, что Украина будет развивать атомную энергетику, несмотря на противодействие многих стран

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Зеленский заявил, что Украина будет развивать атомную энергетику, несмотря на противодействие многих стран

 Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина будет развивать свою атомную энергетику, достраивать АЭС в Украине, несмотря на противодействие многих стран.

"Есть стратегия развития атомной энергетики в Украине и достройки АЭС в Украине. Это обязательно будем делать. У нас все-таки где-то 51-52% генерация в Украине – это "атомка". Самый дешевый вид электроэнергии для украинцев, для потребителя, поэтому мы будем это развивать. Кстати, все это уже видят. Мы понимаем, что если профессионалы строят, а государство работает над безопасностью АЭС, то ничего не угрожает ни природе, ни климату. Это безопасный вид электроэнергии", - сказал он на брифинге в четверг в Ривненской области.

Зеленский указал, что у Украины есть все возможности быть в вопросе атомной энергетики одной из первых и в Европе, и в мире.

"Я понимаю, что против "атомки" будет работать много стран, чтобы полностью уничтожить "атомку" в Украине. А мы ее будем, наоборот, защищать", - заявил он.

Теги: #ривненская_аэс #зеленский #атомная_энергетика
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