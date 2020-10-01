Экономика

16:36 01.10.2020

Подорожание сырья и девальвация гривни приведут к повышению цен на хлеб - Ассоциация пекарей

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Подорожание сырья и девальвация гривни приведут к повышению цен на хлеб - Ассоциация пекарей

Рост стоимости пшеницы и продуктов ее переработки, повышение цен на сахар, подсолнечное масло и другие ингредиенты для производства хлеба и хлебобулочных изделий, а также девальвация гривни практически на 20% с начала 2020 года приведут к подорожанию базовых продуктов хлебной группы, считает вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Юрий Дученко.

"С начала года стоимость пшеницы выросла на 40%, только за сентябрь - на 25%, что неминуемо приводит к росту цен на муку, которая составляет до 50% от себестоимости хлеба. Кроме того, только за последнюю неделю на 30% выросли цены на сахар, с начала года на 50% подорожало подсолнечное масло", - цитируется он в пресс-релизе ассоциации в четверг.

По словам вице-президента ВАП что на 20% подорожали упаковка, энергоносители, логистические услуги.

"Из-за девальвации гривни выросла стоимость импортных комплектующих для хлебопекарного оборудования. Беспрецедентные карантинные меры безопасности, связанные с пандемией COVID-19, также привели к дополнительным расходам. Это не только дезинфекция или санитарный контроль, это и упаковка для всей продукции и переоборудование линий для ее использования. При этом поставщики не соглашаются на отсрочки платежей и работают преимущественно по предоплате, а для производителей хлеба розничные сети выставляют 30-дневную отсрочку оплаты", - отметил Дученко.

Он заметил, что в сложившийся ситуации нужно уже в ближайшее время готовиться к повышению цен на хлеб. "К сожалению, сдерживать их более не представляется возможным. Пекарский бизнес не способен повлиять на формирование цен на пшеницу, логистику, энергоносители, которые напрямую влияют на себестоимость хлеба", - подчеркнул вице-президент ВАП.

Он также добавил, что подорожание, вероятно, ожидает и хлебобулочные изделия, а также кондитерскую группу.

"Мы видим беспрецедентное повышение цен на сахар, которое не имеет никакого экономического обоснования. Мы уже обратились в Антимонопольный комитет с требованием расследовать возможный монопольный сговор на этом рынке. Ведь из-за необоснованно высоких цен, а также из-за заградительных пошлин на импорт отдельных видов сахара из-за рубежа, компании отрасли теряют зарубежные контракты и не могут выступать источником притока валютных средств в страну", - сказал Дученко.

Теги: #хлеб #пекарня #цена
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