ВИЭ-генерация получила позитивный сигнал от государства о погашении долгов, но проблемным вопросом остается определение источников – глава УВЭА

Производители электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) получили сигнал о стремлении государства погасить долги за поставленную "зеленую" э/э и наладить дальнейшую стабильную оплату, но финансовые источники для этого пока не определены, считает глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

"Сегодня в любом случае мы видим, что и правительственные органы, и парламент пришли к выводу, что долги перед "зеленой" генерацией все-таки придется закрывать. В частности, на последних совещаниях в Минэнерго с участием и ГарПока, и национального регулятора, и Укрэнерго отмечался конструктивный диалог по урегулированию финансового состояния игроков рынка. Но до окончательного решения вопроса еще очень далеко", – сказал он в комментарии интернет-порталу "Энергореформа".

Конеченков отметил, что главной на сегодня проблемой является вопрос с принятием парламентом ряда законов, необходимых для разрешения кризиса неплатежей в возобновляемой энергетике.

"С одной стороны, парламент провалил законопроект о предоставлении госгарантий "Укрэнерго" для получения им международных кредитов на погашения долгов перед ВИЭ. С другой - могут возникнуть проблемы с принятием Закона о выпуске ОВГЗ для расчетов с "зеленой" генерацией, поскольку Министерство финансов не определилось с поддержкой этого механизма, они больше склоняются к выпуску green bonds, но это также требует времени", – отметил глава правления УВЭА.

"Если Минфин не поменяет свою позицию, то будут проблемы либо с принятием закона, либо с его дальнейшей реализацией", – добавил Конеченков, также подчеркнув, что как привлечение кредитов "Укрэнерго", так и внедрение механизма ОВГЗ для расчетов с производителями ВИЭ прописаны в законе №810-IX об условиях поддержки ВИЭ, но без реальных механизмов реализации эти нормы не выполняются.

"Поэтому будем ожидать, что депутаты все-таки примут этот законопроект (о выпуске ОВГЗ – ЭР) и тем сам не просто улучшат ситуацию на рынке, но и продемонстрируют правильную государственную позицию", – выразил надежду представитель ВИЭ-инвесторов.

В то же время он допустил, что из-за измененного графика работы парламента в октябре, включающего всего один день на пленарные заседания, этот вопрос может значительно растянутся во времени.

Комментируя законопроект о выпуске ОВГЗ под расчеты с "зеленой" генерацией, Конеченков отметил, что Минэнерго высказалось за уменьшение предусмотренного в нем дефицита бюджета с 19,6 млрд грн. "В Минэнерго считают, что цифра, указанная в законопроекте, значительно завышена, и для погашения долгов перед производителями из ВИЭ достаточно будет меньшей суммы", – сказал он.

Наряду с этим, по его словам, одним из позитивных моментов является разрешение ГП "Гарантированный покупатель" выходить на рынок двусторонних договоров. "Это давно необходимо было сделать, хотя до конца непонятно, насколько это сработает", - отметил Андрей Конеченков, указав, что на рынке электроэнергии существует много рисков, которые искажают его работу.

Кроме того, по словам эксперта, сложно понять, кто может быть потенциальными покупателями "зеленой" электроэнергии на рынке двусторонних договоров.

"Веротно, ферросплавные заводы не будут ее покупать", – допустил Конеченков.

Как сообщалось, выпустить облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале этого года части долга и других расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) предлагают депутаты фракции большинства "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский. Согласно законопроекту №4151, после выпуска ОВГЗ на такую сумму она будет передана в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго", чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок"), а тот – перед производителями ВИЭ.

В то же время Рада отклонила правительственный законопроект №3960 о внесении изменений в закон о госбюджете на 2020 год относительно предоставления по решению правительства государственных гарантий для международного кредитования проектов в сфере электроэнергетики. "Укрэнерго", в частности, планировало взять кредитные средства у МФО, чтобы рассчитаться с долгами перед производителями электроэнергии из ВИЭ, а также снизить нагрузку на потребителей путем меньшего повышения тарифа компании на передачу электроэнергии.

До конца года необходимо погасить долги перед ВИЭ-генерацией в объеме около 9 млрд грн.