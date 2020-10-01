Экономика

15:41 01.10.2020

Финкомпании переместили 7,5 тыс. сотрудников и вывели $1,6 трлн из Великобритании на фоне Brexit

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Финкомпании переместили 7,5 тыс. сотрудников и вывели $1,6 трлн из Великобритании на фоне Brexit

Компании в сфере финансовых услуг, работающие в Великобритании, перевели около 7,5 тыс. сотрудников в офисы в Европейском союзе и вывели из страны активы на сумму более 1,2 трлн фунтов стерлингов ($1,6 трлн) в преддверии выхода Великобритании из ЕС, при этом подобная тенденция, вероятно, продолжится в ближайшие недели, полагают эксперты EY.

Лишь за прошедший месяц компании сообщили о перемещении примерно 400 сотрудников, говорится в докладе консалтинговой компании, отслеживающей 222 из крупнейших финансовых компаний, значительная часть операций которых находится в Великобритании.

После того, как британцы проголосовали за выход из Евросоюза в 2016 году, финансовые компании увеличили количество сотрудников в странах блока на 2,850 тыс. человек, при этом основная часть релокаций пришлась на Дублин, Люксембург и Франкфурт.

Со следующего года компании в финансовой столице Европы лишатся возможности предлагать услуги в ЕС. Им придется рассчитывать на то, что блок предложит Великобритании так называемые условия эквивалентности, чтобы они смогли обслуживать клиентов в регионе, на которых приходится до четверти всей выручки в Лондоне. С учетом неопределенности в отношении подобной перспективы компаниям приходится наращивать присутствие в ЕС, пишет Bloomberg.

"Приближаясь к завершению переходного периода, мы видим, что некоторые фирмы реализуют финальные этапы своих планов в связи с Brexit, включая релокацию", - говорит управляющий партнер EY по финансовым услугам в Великобритании Омар Али.

"Это происходит, несмотря на пандемию и последовавшие за ней ограничения на перемещение людей", - отмечает он, добавляя, что многие компании все еще находятся "в режиме ожидания", и в ближайшее время может быть объявлено о многочисленных новых решениях относительно перевода сотрудников в ЕС.

Американский банк JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) в последние недели перевел в Евросоюз как сотрудников, так и активы, Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. планирует релокацию еще 100 человек.

В докладе EY также отмечается, что 24 компании в сфере финансовых услуг сообщили, что выведут активы из Великобритании на фоне неопределенности по поводу перспектив доступа Лондона к взаимодействию с блоком.

На текущий момент на британскую столицу все еще приходится львиная доля активов американских банков в Европе.

Теги: #великобритания #brexit #финкомпании
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