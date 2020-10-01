Экономика

14:39 01.10.2020

Украина в IV кв.-2020 запланировала 4 аукциона ОВГЗ в долларах, один в евро и еженедельно в гривнях сроком до 4 лет

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Украина в IV кв.-2020 запланировала 4 аукциона ОВГЗ в долларах, один в евро и еженедельно в гривнях сроком до 4 лет

Министерство финансов Украины 6 и 20 октября проведет аукционы по размещению соответственно 6-мес. и 12-мес. долларовых ОВГЗ, а 10 ноября и 15 декабря дополнит их аукционами по продаже таких облигаций с погашением через 1,2 и 1,1 год соответственно.

Согласно опубликованному Минфином в четверг графику первичных аукционов, в четвертом квартале запланирован также один аукцион по продаже ОВГЗ в евро – 24 ноября - сроком один год.

Что касается гривневых гособлигаций, то они традиционно будут размещаться каждый вторник. Еженедельно Минфин намерен предлагать годичные ОВГЗ, раз в две недели чередовать 3-мес. и 6-мес., 3-летние и 2-летние, а на последнем аукционе каждого месяца выставлять еще и 4-летние бумаги.

Теги: #овгз #минфин
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