ЕС в 2019/20 сезоне занял 67% объема экспорта плодоовощной продукции из Украины

Главным рынком реализации для плодоовощной продукции украинского производства в сезоне 2019/20 годов были страны ЕС, на которые приходится 67% объема экспорта фруктов, ягод, овощей и орехов из страны.

"Еще 14% приходятся на поставки плодоовощной продукции украинского производства в страны Ближнего Востока и лишь около 7% - в Беларусь, которая частично реэкспортирует украинскую плодоовощную продукцию на российский рынок", - написала директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации, международный консультант ФАО ООН Екатерина Зверева в колонке агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, за годы действий российского эмбарго на поставки плодоовощной продукции на рынок РФ украинские садоводы и овощеводы полностью избавились от зависимости от данного рынка и даже нарастили объемы экспорта.

"Еще в сезоне 2012/13 гг. Россия была основным рынком сбыта плодоовощной продукции из Украины. Туда направлялось более 29% всего плодоовощного экспорта на сумму около $75 млн. Еще около 3% экспорта украинских овощей, фруктов, ягод и орехов следовало в Беларусь. За семь лет зависимость украинского плодоовощного бизнеса от поставок на рынок РФ сократилась примерно в семь раз, а Россия впервые выпала из десятки основных стран-покупателей украинской плодоовощной продукции по итогам сезона 2019/20", - сообщила Зверева.

Директор по развитию УПОА отметила, что украинские производители ищут возможности заработать больше на европейских рынках. В то же время, отметила она, на рынке стала типичной ситуация, когда украинская, например, ягода поставляется в Польшу, затем упаковывается и возвращается в страну уже как продукция с высокой добавленной стоимостью.

"В этой ситуации нужно искать какие-то пути переговоров со странами, видеть, где можно заработать больше и где создается именно добавленная стоимость. Если мы говорим о каких-то европейских моделях, которые можно адаптировать в Украине, то это все же - поддержка малого фермерства и малого производителя. Например, в Швейцарии очень ценят своего производителя. И совсем непросто зайти на этот рынок с продукцией стороннему игроку рынка, ведь он достаточно защищен. Поэтому нам нужно идти тем же путем", - считает Зверева.