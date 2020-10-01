"Киевтеплоэнерго" намерено объединить управление столичной энергетикой в единую систему SCADA

КП "Киевтеплоэнерго" (КТЭ) намерено объединить технологическое оборудование всех энергообъектов Киева, которые находятся в управлении КП, в единую систему диспетчерского управления и сбора данных (SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition).

"Постепенно объединим более тысячи энергообъектов: это две столичные ТЭЦ, около 200 котельных, 21 насосная станция, тепловые павильоны и пункты. Автоматизация всех процессов управления и создания единого информационного поля повысит качество и надежность энергоснабжения столицы, а также уровень его киберзащиты", – сообщила пресс-служба предприятия.

В "Киевтеплоэнерго" отметили, что к отопительному сезону 2020/2021 специалисты уже интегрировали систему SCADA в электрической части ТЭЦ-5 и системы химической водоочистки. Отдельные функции SCADA внедрены на всех энергоблоках.

На ТЭЦ-6 SCADA заработала в полном объеме на энергоблоке №1 и частично на энергоблоке №2.

"Уже сейчас она фиксирует и регистрирует аварийные ситуации, обеспечивает мониторинг температурного контроля на генераторе и на водогрейном котле №6. В дальнейших планах - полное оснащение такой системой блока №2 и создание общестанционной автоматизированной системы управления технологическими процессами на ТЭЦ-6", – пояснили в КП.

Как сообщалось, "Киевтеплоэнерго" подготовило киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 к новому отопительному сезону. По словам заместителя главы Киевской горгосадминистрации Петра Пантелеева, объем средств на модернизацию киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в 2020 году составит 230 млн грн.

Кроме этого, "Киевтеплоэнерго" в новом отопительном сезоне будет мониторить состояние теплосетей с помощью дронов.

"В отопительный сезон эта технология ускорит поиск существующих и потенциальных мест повреждений сетей, что позволит минимизировать неудобства из-за отключений горячей воды и отопления", – сообщил директор СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" Василий Деревицкий.