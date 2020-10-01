На КЖРК повысили зарплату еще на 10% с 1 октября

На ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК, Днепропетровская обл.) с 1 октября текущего года повышена заработная плата еще на 10% для всех работников структурных подразделений.

Соответствующий приказ от 30 сентября 2020 года, подписанный ио заместителя председателя правления КЖРК Александром Капукой, обнародован на сайте предприятия.

"С целью повышения жизненного уровня работников КЖРК (…) приказываю с 1 октября 2020 года всем работникам структурных подразделений комбината повысить тарифные ставки и должностные оклады на 10%", - сообщается в документе.

Ранее администрация КЖРК в рамках подписанного с работниками предприятия меморандума о взаимопонимании и выполнении встречных требований повысила с 1 сентября текущего года тарифные ставки и должностные оклады на 10-25%.

В настоящее время количество протестующих горняков и работников сократилось до 23, сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на странице в Facebook в четверг.

"23 горняка и 28 сутки (четыре недели) подземного протеста на "Октябрьской". За последние сутки один из шахтеров поднялся на поверхность по семейным обстоятельствам. В Кривом Роге возле админздания комбината продолжаются наземные митинги в поддержку горняков КЖРК", - констатировал Волынец.

Ранее профлидер сообщал, что максимальное количество протестующих работников под землей на четырех шахтах КЖРК достигало 414 чел.

Как сообщалось, 3 сентября горняки шахты "Жовтнева" КЖРК остались под землей в рамках протеста, позднее к ним присоединились работники других шахт предприятия. Требования работников общие: повышение зарплат, улучшение условий труда, возвращение льготного стажа по спискам 1, 2, прекращение нарушений при аттестации.

Администрация КЖРК в рамках подписанного с работниками предприятия меморандума о взаимопонимании и выполнении встречных требований повысила с 1 сентября текущего года тарифные ставки и должностные оклады на 10-25%. Протестующие горняки требуют повышение зарплаты на 30%.

В свою очередь администрация КЖРК заявила о вынужденной остановке предприятия из-за блокировки производственных мощностей протестующими. При этом правление сообщило о сокращении штата в связи с вынужденной остановкой производства.

Шахты "Жовтнева", "Батькивщина", "Гвардейская" и "Терновская" входят в состав ПАО "КЖРК".

КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды.

Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.

Операционное управление предприятием осуществляет группа "Приват".