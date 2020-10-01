Экономика

11:46 01.10.2020

Сводный платежный баланс Украины в августе-2020 сведен с профицитом $353 млн

1 мин читать
Сводный платежный баланс Украины в августе-2020 сведен с профицитом $353 млн

 Сводный платежный баланс Украины в августе 2020 года сведен с профицитом $353 млн, что в 5,1 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года ($69 млн), свидетельствуют предварительные данные, обнародованные Национальным банком Украины (НБУ).

Согласно им, профицит текущего счета платежного баланса в агусте-2020 составил $370 млн, тогда как в августе-2019 был зафиксирован дефицит этого показателя в размере $881 млн.

сокращенная версия новости

 

 

Теги: #нбу #украина #баланс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:33 01.10.2020
С 1 октября украинцы могут въехать в Болгарию только с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19

С 1 октября украинцы могут въехать в Болгарию только с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19

10:42 01.10.2020
ЕБРР ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020г до 5,5% и роста в 2021г до 3%

ЕБРР ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020г до 5,5% и роста в 2021г до 3%

10:35 01.10.2020
Треть украинцев возлагают на Зеленского ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране

Треть украинцев возлагают на Зеленского ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране

17:42 30.09.2020
Украина входит в октябрь с рекордными 28 млрд куб. м газа запасов в ПХГ

Украина входит в октябрь с рекордными 28 млрд куб. м газа запасов в ПХГ

17:07 30.09.2020
Украина занимает ведущие позиции по показателям банковской системы среди стран СНГ – S&P

Украина занимает ведущие позиции по показателям банковской системы среди стран СНГ – S&P

08:16 30.09.2020
В Херсонской области без газоснабжения остаются более 900 абонентов

В Херсонской области без газоснабжения остаются более 900 абонентов

08:00 30.09.2020
"Неприятно удивлены личными оценками и комментариями" – в Офисе президента отреагировали на заявление Фокина

"Неприятно удивлены личными оценками и комментариями" – в Офисе президента отреагировали на заявление Фокина

04:29 30.09.2020
Полиция устанавливает обстоятельства поджога сельхозтехники на Харьковщине

Полиция устанавливает обстоятельства поджога сельхозтехники на Харьковщине

01:27 30.09.2020
Фокиным манипулируют для отвлечения внимания от других вопросов, считает Климкин

Фокиным манипулируют для отвлечения внимания от других вопросов, считает Климкин

00:35 30.09.2020
Буславец на Нацсовете реформ раскритиковала утвержденные НКРЭКУ параметры стимулирующего тарифообразования

Буславец на Нацсовете реформ раскритиковала утвержденные НКРЭКУ параметры стимулирующего тарифообразования

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕБРР одобрил еще EUR567 млн займов по программе "Зеленые города-2" и может довести их до $950 млн

"Дочка" Beijing Xinwei и DCH подали обновленную заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сичи"

Украина входит в октябрь с рекордными 28 млрд куб. м газа запасов в ПХГ

МАУ прекращает деятельность своих подразделений в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси

Украина занимает ведущие позиции по показателям банковской системы среди стран СНГ – S&P

ПОСЛЕДНЕЕ

Удаленный формат работы планируют оставить 40% компаний - опрос

"Киевтеплоэнерго" намерено объединить управление столичной энергетикой в единую систему SCADA

На КЖРК повысили зарплату еще на 10% с 1 октября

Государство намерено усилить страховую защиту туристов

ЕБРР одобрил еще EUR567 млн займов по программе "Зеленые города-2" и может довести их до $950 млн

Зеленский считает, что Украина может экспортировать в Китай больше продукции, и будет что предложить КНР

Пожар на территории "Северодонецкого "Азота" не повлияет на работу производственных цехов– Group DF

Цены на нефть стабильны после скачка накануне, Brent на уровне $42,34 за баррель

Зеленский подписал закон о введении технического регламента на стройпродукцию на рынке

"Дочка" Beijing Xinwei и DCH подали обновленную заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сичи"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА