Сводный платежный баланс Украины в августе-2020 сведен с профицитом $353 млн

Сводный платежный баланс Украины в августе 2020 года сведен с профицитом $353 млн, что в 5,1 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года ($69 млн), свидетельствуют предварительные данные, обнародованные Национальным банком Украины (НБУ).

Согласно им, профицит текущего счета платежного баланса в агусте-2020 составил $370 млн, тогда как в августе-2019 был зафиксирован дефицит этого показателя в размере $881 млн.

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