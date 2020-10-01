Экономика

11:34 01.10.2020

Зеленский считает, что Украина может экспортировать в Китай больше продукции, и будет что предложить КНР

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Зеленский считает, что Украина может экспортировать в Китай больше продукции, и будет что предложить КНР

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нынешние хорошие показатели товарооборота между Украиной и Китаем могут быть существенно увеличены, а Украине будет, что предложить КНР с точки зрения экспорта высокотехнологичной продукции, продукции с высокой степенью обработки и высокой добавленной стоимостью.

"У Украины есть значительный потенциал для сотрудничества с Китаем в различных сферах, сопоставимый или даже больше, чем у многих других восточноевропейских стран. Мы заинтересованы в успешной реализации этого потенциала. Китай уверенно занял первую строчку в рейтинге наших крупнейших торговых партнеров: в прошлом году наш товарооборот составил около $13 млрд. И все увереннее Китай выходит на ведущие позиции среди основных экспортных партнеров Украины. Убежден, что нынешние показатели могут быть существенно увеличены", - сказал он в интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа".

Зеленский указал, что очень важен не только рост показателей торговли, но и диверсификация товаров, увеличение высокотехнологичной продукции и продукции с высокой степенью обработки, высокой добавленной стоимостью.

"Украина работает над тем, чтобы выйти из категории исключительно "сырьевого" поставщика. Уверены, что нам будет что предложить, в том числе и Китаю", - добавил он.

Президент Украины подчеркнул, что Украина стала одной из первых стран, которая поддержала инициативу председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс, один путь".

"Украина имеет уникальное географическое расположение – на восточной границе ЕС, на пути из Азии в Европу, а также между Черным и Балтийским морем. У нас есть необходимый экономический и промышленный потенциал для эффективного участия в этом амбициозном проекте", - сказал он.

Среди приоритетов практического сотрудничества с Китаем Зеленский назвал кредитно-инвестиционную, агропромышленную, машиностроительную и транспортную сферы. "У Украины значительный научный и образовательный потенциал, богатая культура. Все это дает хорошие возможности для наращивания объемов торгово-экономического сотрудничества, активизации двусторонних гуманитарных контактов и обменов", - отметил он.

Зеленский напомнил, что для создания лучших условий развития туризма с 1 августа Украина ввела временный безвизовый режим для китайских туристов. "Мы будем и в дальнейшем стараться улучшать условия для взаимных поездок граждан двух стран, чтобы они имели лучшие возможности для знакомства с богатой историей и культурой Украины и Китая", - указал он.

По его мнению, одним из шагов в направлении культурного сближения между двумя народами должно стать системная подготовка в Украине специалистов-китаеведов, а уже сейчас китайский язык изучается в украинских общеобразовательных школах и вузах, в Украине около 500 китаистов ежегодно получают дипломы филологов, есть квалифицированные переводчики.

"Сегодня тысячи украинских специалистов работают в Китае в различных областях, начиная с преподавательской деятельности и заканчивая IT. Конечно, нам было бы приятно видеть нашу профессиональную молодежь у себя дома. И это то, чего мы хотим. Впрочем, уверен, наши китайские друзья ценят опыт и профессиональный уровень украинцев. Яркое свидетельство тому – сотни заинтересованных китайских абитуриентов, желающих ежегодно получить дипломы украинских вузов", - отметил Зеленский.

Теги: #зеленский #товарооборот #китай
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