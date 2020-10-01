Пожар на территории "Северодонецкого "Азота" не повлияет на работу производственных цехов– Group DF

Пожар на территории "Северодонецкого "Азота" не повлияет на работу производственных цехов, все контракты на поставку удобрений будут выполнены на 100%, сообщили в Group DF в четверг.

"Пожар, который прошел сегодня ночью на территории "Северодонецкого "Азота", не повлиет каким-либо образом на работу основных производственных цехов предприятия, задействованных в производстве удобрений. В текущий момент работает в штатном режиме технологический комплекс цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод. Все 100% контрактов на поставку удобрений будут выполнены без сбоев", - цитируется в сообщении директор по корпоративным коммуникациям Group DF Олег Арестархов.

В Group DF заметили, что 30 сентября, около 20.00 из-за продолжающихся пожаров в Луганской области, на ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" возникла чрезвычайная ситуация: на территории цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод загорелись трава, кусты и деревья.

Аварийно-спасательные службы предприятия оперативно прибыли на место пожара и в течение нескольких часов потушили пожар.

По словам Арестархова, на предприятии создан и работает оперативный штаб, контролирующий ситуацию, связанную с пожарами в Луганской области. Кроме того, для усиления безопасности организовано круглосуточное дежурство персонала, проведена дополнительная проверка всей необходимой для пожаротушения техники и инструктаж персонала по технике безопасности.

ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот" – одно из крупнейших украинских химических предприятий, с 2011 года входит в Group DF Дмитрия Фирташа. Основное направление работы предприятия – производство минеральных азотных удобрений.

Предприятие включает в себя цехи аммиака 1-А (мощность – 1700 тонн/сутки) и 1-Б (1360 тонн/сутки), цех мочевины (карбамида) (1200 тонн/сутки), цех азотной кислоты (1440 тонн/сутки, работают 4 агрегата УКЛ), цех производства аммиачной селитры (1550 тонн/сутки, работают две грануляционные башни), другие структурные подразделения.

Согласно отчетности предприятия, по итогам 2019 года компания получила 6 млрд 90,88 млн грн чистой прибыли против 162,211 млн грн чистого убытка в 2018 году. Выручка компании увеличилась в 2,3 раза – до 1 млрд 065,738 млн грн.

Group DF владеет четырьмя производителям удобрений в Украине. По оценкам Group DF, "УкрАгро НПК" входит в пятерку крупнейших поставщиков минеральных удобрений в Украине и является крупнейшим производителем тукосмесей.

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. Основные направления деятельности группы – азотный, титановый, газовый, банковский бизнесы. В частности, Group DF – один из крупнейших инвесторов в химическую промышленность и энергетику на территории Восточной Европы.