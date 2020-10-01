Экономика

09:41 01.10.2020

Цены на нефть стабильны после скачка накануне, Brent на уровне $42,34 за баррель

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Цены на нефть стабильны после скачка накануне, Brent на уровне $42,34 за баррель

Цены на нефть стабильны в четверг после скачка накануне на данных о сокращении запасов в США по итогам третьей недели подряд.

В то же время, стоимость как Brent, так и WTI, снизилась по итогам прошедшего месяца, что было отмечено впервые с апреля.

Трейдеры продолжают следить за данными о заболеваемости COVID-19 и новых карантинных мерах, вводимых в отдельных странах для сдерживания распространения коронавируса.

"Спрос на нефть остается стабильным, существенно ниже, чем в 2019 году, - отмечает главный аналитик по нефтяному рынку Oanda Asia Pacific Джеффри Хейли. - Таким образом, не стоит ждать, что в этих условиях цены на нефть будут расти".

"Опасения насчет падения спроса в Европе из-за новых карантинных мер негативно сказываются на настрое рынка", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 КВ в четверг составляет $42,34 за баррель, что на $0,04 (0,09%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,74 (1,8%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,26 за баррель, что на $0,04 (0,1%) выше уровня предыдущей сессии. В среду фьючерсы подорожали на $0,93 (2,4%).

В сентябре Brent подешевела на 9,6%, по итогам второго квартала - на 0,5%, WTI снизилась в цене на 5,6% за месяц и выросла на 2,4% за квартал.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 25 сентября, снизились на 2 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали их увеличения на 1,9 млн баррелей.

"Данные Минэнерго неожиданно показали сокращение запасов нефти, однако трейдерам стоит обратить внимание на рост запасов на терминале в Кушинге", где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, отмечает аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

По данным Минэнерго, запасы нефти в Кушинге на прошлой неделе выросли на 1,8 млн баррелей.

Баланс рисков для нефтяного рынка склоняется в сторону понижения, с учетом новой волны коронавируса, которая может повлиять на спрос, говорит Захир.

"Добавьте к этому рост предложения с учетом притока новых объемов ливийской нефти на мировой рынок", - передает слова эксперта MarketWatch.

Теги: #цены #нефть
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