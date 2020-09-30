Экономика

19:18 30.09.2020

Минэкономики допускает W-образную траекторию экономики при усилении карантина

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Минэкономики допускает W-образную траекторию экономики при усилении карантина

Усиление карантинных ограничений могут вернуть экономику к нисходящей динамике и сформировать W-образную траекторию показателей ВВП, указано в обзоре ВВП во втором квартале 2020 года Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Смягчение карантинных ограничений и их дальнейшее снятие на фоне принятых правительственных решений, направленных на смягчение влияния пандемии COVID-19, смягчение монетарной политики позволят оживить экономическую активность (...) Но если ограничения будут усиливаться, экономика вернется к нисходящей динамике, что сформирует W-образную траекторию", - указало министерство.

При сценарии смягчения ограничений Министерство ожидает возобновления роста экономики в четвертом квартале этого года, свидетельствует обзор.

Теги: #прогноз #экономика
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