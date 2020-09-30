Экономика

17:47 30.09.2020

"Укравтодор" сообщает о завершении ремонта моста на автодороге Н-30 через р. Чингул

1 мин читать
"Укравтодор" сообщает о завершении ремонта моста на автодороге Н-30 через р. Чингул

Подрядчик завершил работы на мосту через р. Чингул в Токмакском районе Запорожской области на Н-30 Васильевка - Бердянск длиной 30,2 м.

Как сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), обследование указанного моста было проведено в 2019 году.

В 2020 году был сделан ремонт железобетонных тротуаров, а также обустроены тротуары на подходах, металлические оцинкованные перильные ограждения, железобетонный цоколь под мостовое барьерное ограждение, металлическое оцинкованное мостовое барьерное ограждение, возобновлен защитный шар железобетонных конструкций пролетной опоры, обустроены конструкции водоотвода с моста.

Работы выполнял подрядчик ООО "ПМК-21".

По данным "Укравтодора", в рамках Национальной программы восстановления мостов в пределах Запорожской обл. в 2020 году будет обновлено 16 объектов, расположенных на дорогах государственного значения. Уже завершен ремонт моста через р. Куркулак, в с. Покровское Токмакского района, км 25 + 596 Н-30, его длина - 12,5 м. А также закончились работы на мосту в составе автомобильной дороги М-18 в Васильевском районе и на восьми водопропускных трубах.

Теги: #укравтодор #запорожская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:54 28.09.2020
"Укравтодор" начал ремонт дороги к Очакову

"Укравтодор" начал ремонт дороги к Очакову

17:58 25.09.2020
"Укравтодор" строит две площадки WiM, 16 - на этапе объявления тендеров

"Укравтодор" строит две площадки WiM, 16 - на этапе объявления тендеров

12:23 25.09.2020
"Укравтодор" начал ремонт автодороги Измаил – Килия - Вилково

"Укравтодор" начал ремонт автодороги Измаил – Килия - Вилково

12:09 25.09.2020
Стартовало строительство обхода г.Решетиловка – "Укравтодор"

Стартовало строительство обхода г.Решетиловка – "Укравтодор"

23:18 20.09.2020
Днем во время акции "Прайд-2020" в Запорожье полиция задержала вооруженного мужчину

Днем во время акции "Прайд-2020" в Запорожье полиция задержала вооруженного мужчину

16:35 15.09.2020
Антикоррупционное бюро Польши нашло EUR1 млн в тайнике у экс-главы "Укравтодора" Новака

Антикоррупционное бюро Польши нашло EUR1 млн в тайнике у экс-главы "Укравтодора" Новака

15:34 05.09.2020
В Запорожской области мужчина бросился с ножом на односельчан, 18-летний юноша в реанимации

В Запорожской области мужчина бросился с ножом на односельчан, 18-летний юноша в реанимации

21:48 01.09.2020
В Запорожской области у школьника обнаружили коронавирус, весь класс идет на самоизоляцию

В Запорожской области у школьника обнаружили коронавирус, весь класс идет на самоизоляцию

16:29 26.08.2020
В международный розыск объявлен директор фирмы, завладевший выделенными на ремонт водных сетей средствами - прокуратура

В международный розыск объявлен директор фирмы, завладевший выделенными на ремонт водных сетей средствами - прокуратура

14:25 26.08.2020
"Укравтодор" начал обустройство объездной дороги Трускавца

"Укравтодор" начал обустройство объездной дороги Трускавца

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина входит в октябрь с рекордными 28 млрд куб. м газа запасов в ПХГ

МАУ прекращает деятельность своих подразделений в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси

Украина занимает ведущие позиции по показателям банковской системы среди стран СНГ – S&P

Экспериментальный проект по тестированию должностных лиц украинской таможни пройдет в три этапа – Минфин

Кабмин Украины утвердил три проекта соглашения с Еврокомиссией на общую сумму финансирования в 60 млн евро

ПОСЛЕДНЕЕ

Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent торгуется на уровне $40,79 за баррель и завершает месяц в минусе

Украина входит в октябрь с рекордными 28 млрд куб. м газа запасов в ПХГ

МАУ прекращает деятельность своих подразделений в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси

Intertop Ukraine планирует перевести на "РРО в смартфоне" все магазины

Украина занимает ведущие позиции по показателям банковской системы среди стран СНГ – S&P

"Укрэнерго" и "ГарПок" в ближайшее время полностью рассчитаются за "зеленую" электроэнергию за август- Минэнерго

Экспериментальный проект по тестированию должностных лиц украинской таможни пройдет в три этапа – Минфин

В Украине стартовал финал конкурса рабочих профессий WorldSkills Ukraine

Кабмин Украины утвердил три проекта соглашения с Еврокомиссией на общую сумму финансирования в 60 млн евро

Контракт между "Энергоатомом" и Westinghouse является стратегическим для Украины – глава государства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА