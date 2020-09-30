"Укравтодор" сообщает о завершении ремонта моста на автодороге Н-30 через р. Чингул

Подрядчик завершил работы на мосту через р. Чингул в Токмакском районе Запорожской области на Н-30 Васильевка - Бердянск длиной 30,2 м.

Как сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), обследование указанного моста было проведено в 2019 году.

В 2020 году был сделан ремонт железобетонных тротуаров, а также обустроены тротуары на подходах, металлические оцинкованные перильные ограждения, железобетонный цоколь под мостовое барьерное ограждение, металлическое оцинкованное мостовое барьерное ограждение, возобновлен защитный шар железобетонных конструкций пролетной опоры, обустроены конструкции водоотвода с моста.

Работы выполнял подрядчик ООО "ПМК-21".

По данным "Укравтодора", в рамках Национальной программы восстановления мостов в пределах Запорожской обл. в 2020 году будет обновлено 16 объектов, расположенных на дорогах государственного значения. Уже завершен ремонт моста через р. Куркулак, в с. Покровское Токмакского района, км 25 + 596 Н-30, его длина - 12,5 м. А также закончились работы на мосту в составе автомобильной дороги М-18 в Васильевском районе и на восьми водопропускных трубах.