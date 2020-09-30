Экономика

17:07 30.09.2020

Украина занимает ведущие позиции по показателям банковской системы среди стран СНГ – S&P

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Украина занимает ведущие позиции по показателям банковской системы среди стран СНГ – S&P

Показатели финансирования и ликвидности банковской системы Украины лучше, чем в других странах СНГ, сообщила заместитель директора направления "Финансовые институты" международного рейтингового агентства S&P Global Ratings Аннет Эсс.

"Украина имеет более сильные показатели финансирования и ликвидности, чем другие страны", – отмечается в ее презентации, продемонстрированной в ходе онлайн-вебинара в среду.

По словам Эсс, ведущие позиции Украины по показателям банковской системы обусловлены низким соотношением кредитов к депозитам, снижением внешнего долга банковского сектора, стабильностью вкладов в условиях текущего кризиса и постепенным снижением долларизации депозитов.

При этом она отметила, что чистый внешний долг банковского сектора Украины имеет отрицательный показатель.

Теги: #банки #украина #sp
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