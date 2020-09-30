Экономика

15:31 30.09.2020

"Укрэнерго" и "ГарПок" в ближайшее время полностью рассчитаются за "зеленую" электроэнергию за август- Минэнерго

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"Укрэнерго" и "ГарПок" в ближайшее время полностью рассчитаются за "зеленую" электроэнергию за август- Минэнерго

 НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" в ближайшее время аккумулируют необходимые средства для полного расчета с производителями "зеленой" энергетики за август, сообщило Министерство энергетики на Facebook-странице в среду.

При этом в Министерстве подчеркнули, что меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ-объекты, имплементированный в соответствующий закон, позволил запустить механизмы погашения долгов государства, в результате чего расчеты за "зеленую" электроэнергию в августе достигли 84%.

"Мы системно работаем над тем, чтобы 100%-ная оплата стала нормой", – отметила врио министра энергетики Ольга Буславец, слова которой приводятся в сообщении.

В то же время, по ее мнению, к выполнению закона об условиях поддержки возобновляемой энергетики должно быть привлечено, в частности, Министерство финансов с целью разработки предложений относительно выпуска ОВГЗ или привлечения других долговых финансовых инструментов, необходимых для погашения задолженности перед инвесторами ВИЭ.

Как сообщалось, Минэнерго призвало Верховную Раду в ближайшее время решить вопрос предоставления государственных гарантий энергокомпаниям для получения кредитов госбанков и международных финансовых организаций.

"Укрэнерго", в частности, планировала взять кредитные средства у МФО, чтобы рассчитаться с долгами перед производителями электроэнергии из ВИЭ, а также снизить нагрузку на потребителей путем меньшего повышения тарифа компании на передачу электроэнергии.

Минэнерго также предлагает заложить 11,5 млрд грн на оплату "зеленой" электроэнергии в Госбюджете-2021.

Согласно закону №810-ІХ, до конца года необходимо погасить 40% накопленной на 1 августа задолженности перед производителями "зеленой" энергетики, что составляет почти 9 млрд грн.

"Укрэнерго" подсчитало, что, учитывая это, тариф на передачу электроэнергии необходимо поднимать почти в три раза – до 640,48 грн/МВт-ч. Против этого категорически выступает промышленность, в том числе металлургическая.

Теги: #укрэнерго #минэнерго #виэ #гарпок
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