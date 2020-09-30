Экономика

15:24 30.09.2020

Экспериментальный проект по тестированию должностных лиц украинской таможни пройдет в три этапа – Минфин

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Экспериментальный проект по тестированию должностных лиц украинской таможни пройдет в три этапа – Минфин

Экспериментальный проект по тестированию должностных лиц Государственной таможенной службы пройдет в три этапа, сообщило Министерство финансов в релизе в среду по итогам заседания правительства Украины.

Согласно сообщению, на первом этапе пройдет тестирование знаний, практических навыков и умений в правоприменении таможенного и антикоррупционного законодательства, на следующих двух - тестирование на общие способности и на благонадежность.

Для организации тестирования создана рабочая группа из представителей министерства и Гостаможни. В нее вошли должностные лица Гостаможни, которые предварительно успешно прошли тестирование на благонадежность, а для прозрачности в состав рабгруппы также будут привлекаться представители международных организаций, указал Минфин.

График тестирования утвердит Гостаможня и обнародует Минфин.

"Тестирование одного лица будет проводиться на протяжении одного дня, результаты будут определяться автоматически с применением ІТ-технологий и фиксироваться протоколом комиссии", - добавило министерство.

Тестирование будет проходить при техподдержке и в консультациях с Нацагентством по вопросам госслужбы, посольством США, представительством Международной организации по миграции в Украине, указано в сообщении.

Теги: #тестирование #кадры #гостаможслужба #минфин
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