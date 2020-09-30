Экономика

15:03 30.09.2020

В Украине стартовал финал конкурса рабочих профессий WorldSkills Ukraine

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В Украине стартовал финал конкурса рабочих профессий WorldSkills Ukraine

В Мариуполе начался финал Всеукраинского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Ukraine, который в течение двух недель пройдет еще в четырех городах страны, сообщается в пресс-релизе группы "Метинвест", которая в пятый раз подряд выступает генеральным партнером конкурса.

При этом отмечается, что в связи с пандемией коронавируса количество компетенций сокращено с 17 до девяти: электромонтажные, сварочные, слесарные и токарные работы, кладка кирпича, парикмахерское искусство, мехатроника, а также эксплуатация и обслуживание железнодорожного транспорта. Свое мастерство покажут учащиеся, студенты и молодые рабочие. Для безопасности участников соревнования по каждой компетенции проходят в течение одного дня.

С 29 сентября по 13 октября эстафету соревнований WorldSkills Ukraine от Мариуполя примет Запорожье, Киев, Днепр и Глеваха (Киевская область). Следить за ходом конкурса можно онлайн на сайте worldskillsukraine.org. Онлайн-трансляции соревнований в Мариуполе с 29 сентября по 1 октября и в Запорожье 7 и 8 октября ведутся на официальной странице Метинвеста в ФБ https://www.facebook.com/metinvest/  и на канале youtube.com/MetinvestHolding. Победителей конкурса объявят в онлайн-формате 13 октября.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что развитие профессионального технического образования в Украине невозможно без поддержки крупного бизнеса.

"Мы стали генеральным партнером конкурса в 2016 году, сразу же после того, как Украина присоединилась к международной ассоциации WorldSkills. Мы понимаем, что только совместными усилиями бизнеса и государства сможем добиться качественных изменений в системе образования. И будем создавать все необходимые условия, чтобы молодые люди хотели учиться и работать в Украине", - сказал топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник добавил, что WorldSkills - это не просто профессиональные соревнования учащейся молодежи, это отражение будущего.

"Сегодня в Украине динамика рабочих профессий изменилась на более позитивную – коронакризис внес свои коррективы. Многие рабочие, которые уехали из Украины, вернулись. Надеюсь, что эти профессиональные кадры дадут возможности для экономического роста. К сожалению, государство долгое время не обращало внимание на важность рабочих профессий для нашей страны. Украина традиционно была промышленным государством. Поэтому в обществе и политике страны должно созреть понимание, что рабочие профессии престижны, что работая на предприятии, можно получать достойную оплату труда и быть уважаемым человеком", - подчеркнул Олейник.

Worldskills Ukraine – часть международного конкурса Worldskills International, который называют олимпийскими играми для учащихся профессионально-технических учебных заведений, студентов и работников в возрасте 18-22 года.

Организаторами конкурса выступают Министерство образования и науки Украины, Институт модернизации содержания образования, Федерация работодателей Украины при поддержке Федерации металлургов Украины и объединения "Укрметаллургпром".

Ассоциация Worldskills International основана в 1946 году. Это самое больше соревнование в мире: конкурс проводится в 85 странах. Украина стала членом Worldskills International в 2016 году.

 

Теги: #метинвест #кадры #конкурс
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