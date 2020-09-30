Кабмин Украины утвердил три проекта соглашения с Еврокомиссией на общую сумму финансирования в 60 млн евро

Кабинет министров Украины утвердил три проекта соглашения с Европейской комиссией на общую сумму финансирования в 60 млн евро.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, Кабмин утвердил проект соглашения о финансировании мероприятия "Климатический пакет для стабильной экономики: (САSЕ) в Украине", который предусматривает максимальное финансирование со стороны Европейского Союза в размере 10 млн евро.

Средства пойдут на развитие чистого и ресурсоэффективного энергоснабжения; сокращение выбросов парниковых газов, разрушающих озоновый слой; стимулирование перехода к круговой экономике, где один и тот же продукт используется несколько раз.

Также утвержден проект соглашения о финансировании мероприятия "Программа ЕС "Крепкие регионы", который предусматривает максимальное финансирование со стороны ЕС в размере 30 млн евро.

Отмечается, что средства помогут местным властям реагировать на последствия пандемии COVID-19, поддерживать жителей в регионах, пострадавших от вооруженного конфликта и незаконной аннексии Крыма, а также способствовать развитию независимых СМИ.

Кроме того, утвержден проект соглашения о финансировании мероприятия "Механизм развития гражданского общества Украины", который предусматривает максимальное финансирование со стороны ЕС в размере 20 млн евро.

На подписание данных соглашений уполномочена вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Вместе с Европейским Союзом мы преодолеваем много общих вызовов. Это - борьба с COVID-19, гибридными угрозами, а также переход к ресурсоэффективной экономике, которая не вредит окружающей среде. Это - общие задачи, потому что преодоление этих вызовов положительно повлияет на качество жизни граждан как в Украине, так и в ЕС в целом", - прокомментировала Стефанишина принятие проектов соглашений.