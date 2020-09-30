"Укрпошта" получила финальные 100 авто передвижных отделений из 500 запланированных на 2020 год

АО "Укрпошта" получило финальную партию авто передвижных отделений из 500 запланированных на 2020 год, сообщила пресс-служба компании в среду.

Соответствующий договор 30 сентября подписали генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский и председатель правления ПУМБ Сергей Черненко.

"В апреле этого года мы подписали договор финлизинга с ПУМБ о поставке 500 автомобилей для передвижных отделений. И сегодня мы ставим на колеса финальную в этом году партию авто. У нас есть цель - диджитализировать всю страну, чтобы в каждом ее уголке была возможность предоставлять любые цифровые услуги. И передвижные отделения - весомая составляющая этой цели", - цитирует пресс-служба Смелянского.

В сообщении отмечается, что к концу 2020 года около 4 тыс. сел и поселков в Черкасской, Одесской, Киевской, Херсонской, Черновицкой и Закарпатской областях получат доступ к современным услугам, а в 2021 году реформа покроет всю территорию государства.

"Всего в Украине насчитывается более 27 тыс. населенных пунктов, жители которых не имеют возможности купить лекарства или бытовую технику, не выезжая в районный центр. Они также отрезаны от банковской системы. Но в каждом населенном пункте есть почта. Проект передвижных отделений - это доказательство того, что почта в селе может быть современной и доступной, обеспечивая население всеми услугами, в которых они нуждаются", - добавил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Как сообщалось, 10 апреля 2020 года "Укрпошта" подписала договор финансового лизинга с ПУМБ о закупке 500 автомобилей Fiat Doblo Maxi для передвижных отделений стоимостью почти EUR8,5 млн. В тендере по закупке автомобилей для передвижного отделения на Prozorro приняли участие четыре участника, которые предложили три модели машин. Победителем стал Fiat Doblo Cargo Maxi с общей ценой в EUR16,9 тыс., что включает застройку, дополнительное оборудование, брендирование и техническое обслуживание в течение трех лет.