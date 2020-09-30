Нацбанк с 1 октября выводит из обращения 25 коп. и банкноты образца до 2003г

Национальный банк Украины (НБУ) с 1 октября выводит из обращения монеты номиналом 25 коп. и банкноты образца выпуска до 2003 года.

Соответствующие изменения содержатся в постановлениях правления НБУ №117 от 12 августа 2020 года и №115, №116 от 6 августа 2020 года, обнародованные на сайте НБУ и вступающие в силу с 1 октября.

Согласно документам, соответствующие монеты и банкноты до 30 сентября 2021 года можно будет бесплатно обменять во всех банках страны, а до 30 сентября 2023 года – в Нацбанке, Ощадбанке, ПриватБанке, Райффайзен Банке Аваль и ПУМБе.

Согласно данным центробанка, по состоянию на 1 июля 2020 года в наличном обращении страны находилось 2,96 млрд банкнот на сумму 483,4 млрд грн и 13,4 млрд монет на 2,8 млрд грн.

Как сообщалось, с 1 октября 2019 года монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. перестали быть платежным средством в Украине.