Буславец на Нацсовете реформ раскритиковала утвержденные НКРЭКУ параметры стимулирующего тарифообразования

Утвержденные Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), параметры стимулирующего тарифообразования не позволяют аккумулировать достаточный финансовый ресурс для значительного удешевления стоимости присоединения к электросетям, считает врио министра энергетики Ольга Буславец.

"Если бы Регулятор учел предложения Минэнерго, это позволило бы отменить плату за присоединенную мощность и необходимость строительства подстанционной составляющей за средства заказчика. Фактически он оплачивал бы исключительно стоимость строительства линии электропередач к собственным электроустановкам", – отметила Буславец на втором заседании Национального совета реформ в Виннице во вторник, слова которой приводятся на Facebook-странице министерства.

При этом она подчеркнула, что изношенность сетевой инфраструктуры, составляющая 50%-80%, существенно усложняет и повышает затраты на присоединение новых электроустановок, указав на важность в решении этого вопроса эффективной методологии стимулирующего тарифообразования.

По ее словам, министерство готово дальше работать со всеми заинтересованными органами и бизнесом для достижения максимальной эффективности этой реформы.

В то же время Буславец отметила, что в рамках работы над упрощением присоединения электроустановок к электрическим сетям, непосредственно влияющем на позицию Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, Минэнерго в ближайшее время передаст Кабинету министров законопроект, направленный на максимальное упрощение отведения земельных участков для объектов энергетики.

По информации главы министерства, на стадии реализации находится еще одна инициатива – обеспечение открытого доступа к градостроительному кадастру и онлайн карты электросетей. В частности, министерство организовало работу по передаче операторами систем распределения в Госгеокадастр информации о линиях электропередачи, подстанциях и других объектах системы распределения для их внесения в "Публичную кадастровую карту Украины".

Как сообщалось, 29 сентября президент Украины Владимир Зеленский в Винницкой области провел заседание Национального совета реформ, на котором участники сфокусировались на обсуждении трех реформ: Государственной архитектурно-строительной инспекции, недропользования и упрощения присоединения потребителей к электросетям.

НКРЭКУ в конце августа утвердила изменения в ряд постановлений относительно стимулирующего тарифообразования, установив, в частности, нормы дохода на старую и новую базу активов на уровне 3% и 16,74% соответственно.

В свою очередь представители энергобизнеса, в частности объединение операторов системы распределения Общественный союз "Умные электросети", настаивают на увеличении нормы дохода на старую базу активов до 6%, указывая, что это позволит оплачивать исключительно стоимость строительства линии электропередач к объекту потребления, не оплачивая подстанционную составляющую (плату за присоединенную мощность).

Ранее в интервью агентству "Интерфакс-Украина" премьер-министра Денис Шмыгаль заявил, что упрощение подключения к электросетям позволит Украине подняться в рейтинге Doing Business с нынешнего 64-го места в топ-30.