Экономика

00:35 30.09.2020

Буславец на Нацсовете реформ раскритиковала утвержденные НКРЭКУ параметры стимулирующего тарифообразования

2 мин читать
Буславец на Нацсовете реформ раскритиковала утвержденные НКРЭКУ параметры стимулирующего тарифообразования

Утвержденные Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), параметры стимулирующего тарифообразования не позволяют аккумулировать достаточный финансовый ресурс для значительного удешевления стоимости присоединения к электросетям, считает врио министра энергетики Ольга Буславец.

"Если бы Регулятор учел предложения Минэнерго, это позволило бы отменить плату за присоединенную мощность и необходимость строительства подстанционной составляющей за средства заказчика. Фактически он оплачивал бы исключительно стоимость строительства линии электропередач к собственным электроустановкам", – отметила Буславец на втором заседании Национального совета реформ в Виннице во вторник, слова которой приводятся на Facebook-странице министерства.

При этом она подчеркнула, что изношенность сетевой инфраструктуры, составляющая 50%-80%, существенно усложняет и повышает затраты на присоединение новых электроустановок, указав на важность в решении этого вопроса эффективной методологии стимулирующего тарифообразования.

По ее словам, министерство готово дальше работать со всеми заинтересованными органами и бизнесом для достижения максимальной эффективности этой реформы.

В то же время Буславец отметила, что в рамках работы над упрощением присоединения электроустановок к электрическим сетям, непосредственно влияющем на позицию Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, Минэнерго в ближайшее время передаст Кабинету министров законопроект, направленный на максимальное упрощение отведения земельных участков для объектов энергетики.

По информации главы министерства, на стадии реализации находится еще одна инициатива – обеспечение открытого доступа к градостроительному кадастру и онлайн карты электросетей. В частности, министерство организовало работу по передаче операторами систем распределения в Госгеокадастр информации о линиях электропередачи, подстанциях и других объектах системы распределения для их внесения в "Публичную кадастровую карту Украины".

Как сообщалось, 29 сентября президент Украины Владимир Зеленский в Винницкой области провел заседание Национального совета реформ, на котором участники сфокусировались на обсуждении трех реформ: Государственной архитектурно-строительной инспекции, недропользования и упрощения присоединения потребителей к электросетям.

НКРЭКУ в конце августа утвердила изменения в ряд постановлений относительно стимулирующего тарифообразования, установив, в частности, нормы дохода на старую и новую базу активов на уровне 3% и 16,74% соответственно.

В свою очередь представители энергобизнеса, в частности объединение операторов системы распределения Общественный союз "Умные электросети", настаивают на увеличении нормы дохода на старую базу активов до 6%, указывая, что это позволит оплачивать исключительно стоимость строительства линии электропередач к объекту потребления, не оплачивая подстанционную составляющую (плату за присоединенную мощность).

Ранее в интервью агентству "Интерфакс-Украина" премьер-министра Денис Шмыгаль заявил, что упрощение подключения к электросетям позволит Украине подняться в рейтинге Doing Business с нынешнего 64-го места в топ-30.

Теги: #электроэнергия #украина #энергетика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:22 30.09.2020
Луческу вывел "Динамо" в Лигу чемпионов впервые с 2016 года

Луческу вывел "Динамо" в Лигу чемпионов впервые с 2016 года

23:28 29.09.2020
Позиция Украины в отношении российской агрессии на Донбассе неизменна

Позиция Украины в отношении российской агрессии на Донбассе неизменна

23:05 29.09.2020
Украинская делегация в ТКГ по Донбассу должна придерживаться исключительно официальной позиции государства – заявили Кравчук, Резников и Мережко

Украинская делегация в ТКГ по Донбассу должна придерживаться исключительно официальной позиции государства – заявили Кравчук, Резников и Мережко

23:03 29.09.2020
Ермак заявил, что Фокин должен уйти из ТКГ

Ермак заявил, что Фокин должен уйти из ТКГ

22:07 29.09.2020
"Евросолидарность" намерена обратиться в правоохранительные органы в отношении заявлений Фокина

"Евросолидарность" намерена обратиться в правоохранительные органы в отношении заявлений Фокина

21:49 29.09.2020
Зеленский создал Координационный совет по решению проблем в сфере градостроительства

Зеленский создал Координационный совет по решению проблем в сфере градостроительства

21:40 29.09.2020
На заседании Нацсовета реформ в Виннице обсудили реформы ГАСИ, недропользования и подключения потребителей к электросетям

На заседании Нацсовета реформ в Виннице обсудили реформы ГАСИ, недропользования и подключения потребителей к электросетям

20:56 29.09.2020
ЦИК отменила постановление Уманского теризбиркома об отказе в регистрации на выборах городского головы действующего мэра

ЦИК отменила постановление Уманского теризбиркома об отказе в регистрации на выборах городского головы действующего мэра

19:46 29.09.2020
Украина засеяла озимыми зерновыми 27% от прогнозной площади

Украина засеяла озимыми зерновыми 27% от прогнозной площади

13:37 29.09.2020
Миссия Украины при НАТО работает над внедрением электронного обмена секретными документами между Украиной и Альянсом - и.о. главы миссии

Миссия Украины при НАТО работает над внедрением электронного обмена секретными документами между Украиной и Альянсом - и.о. главы миссии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина засеяла озимыми зерновыми 27% от прогнозной площади

Цена электроэнергии для населения в текущем году не изменится – Минэнерго

Мэр Кременчуга намерен предложить руководству страны национализировать "АвтоКрАЗ"

Украина сохранит зависимость от внешних кредиторов в ближайшие несколько лет – глава Райффайзен банка Аваль

Акционер украинского Альфа-Банка осуществил 5 новых выпусков евробондов на $122,5 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Американская торговая палата раскритиковала повышение налогов в бюджетном пакете Кабмина-2021

Рост индекса потребительского доверия в США в сентябре стал максимальным за 17 лет

Индекс потребительского доверия в США в сентябре подскочил до максимального с начала пандемии уровня, превысив прогнозы

Цены на яблоки в Украине самые высокие за последние три года

Объемы выданных кредитов по программе "5-7-9%" превысили 9 млрд грн - Минфин

"Метинвест" выкупит все евробонды-2021 на $115,3 млн и евробонды-2023 на $193,2 млн

ГПК "Нафтогаз" сохранила на октябрь месячную и годовую цены на газ для населения

McAfee планирует вернуться на открытый рынок, подала заявку на проведение IPO

Обновленный законопроект финансового оздоровления "Укрнафты" внесен в повестку Рады на вторник

"Укрнафта" и "Нафтогаз" дадут 5 млрд грн на создание госавиакомпании - законопроект "Слуг народа"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА