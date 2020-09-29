Экономика

20:00 29.09.2020

Американская торговая палата раскритиковала повышение налогов в бюджетном пакете Кабмина-2021

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Американская торговая палата раскритиковала повышение налогов в бюджетном пакете Кабмина-2021

Американская торговая палата (AmCham) в Украине выступила с критикой предложенных правительством в проекте госбюджета-2021 и связанном с ним законопроекте №4101 повышения ставок налогов, акцизов и сборов, а также правил налогообложения.

"Сегодня бизнес работает в условиях мирового экономического кризиса, обусловленного пандемией COVID… Принятие же предлагаемых изменений … только ухудшит ситуацию и не будет способствовать увеличению поступлений в бюджет", – говорится в заявлении АТП во вторник.

В нем отмечается, что отдельные положения законопроектов не учитывают специфику развития отдельных отраслей экономики и нивелируют стимулирующую функцию ставок налогов.

В палате также напомнили, что предложенные изменения нарушают заложенный в Налоговом кодексе принцип стабильности налогового законодательства, согласно которому они должны быть внесены не позднее, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" один из членов палаты, этот вопрос поднимался на встрече с премьер-министром Денисом Шмыгалем на прошлой неделе. В частности, против индексации ставок акцизов и сборов выступили пивовары и операторы мобильной связи. В то же время представитель Минфина напомнил, что ежегодная индексация на индекс инфляции и промышленных цен предусмотрена отдельным законом, действие которого приостанавливалось последние три года, в результате чего ставки остаются на уровне 2017 года. По словам представителя Минфина, ведомство готово обсудить возможность введения этой индексации с середины 2021 года, чтобы соблюсти принцип стабильности налогового законодательства, сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в бюджетном пакете Минфин предлагает также вернуться к практике ограничения переноса убытков прошлых лет и разрешить относить на валовые расходы в течение года лишь 20% убытков.

На 11,6%, согласно прогнозному уровню инфляции в 2020 году, предлагается повысить акциз на алкогольные напитки, экологический налог, ренту за использование радиочастот и на 12%, в соответствии с прогнозом роста цен промышленной продукции, ренту за использование недр.

Эти предложения в середине сентября раскритиковала также Европейская бизнес-ассоциация.

Теги: #налоги #заявление #амснам
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