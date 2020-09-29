Экономика

18:10 29.09.2020

Индекс потребительского доверия в США в сентябре подскочил до максимального с начала пандемии уровня, превысив прогнозы

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Индекс потребительского доверия в США в сентябре подскочил до максимального с начала пандемии уровня, превысив прогнозы

Индекс потребительского доверия в США в сентябре 2020 года подскочил до 101,8 пункта с пересмотренных 86,3 пункта в августе, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Таким образом, значение индикатора стало максимальным с начала пандемии коронавируса.

Ранее августовское значение оценивалось в 84,8 пункта.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения индекса в сентябре до 89,5 пункта.

Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в сентябре поднялся до 98,5 пункта с пересмотренных 85,8 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода подскочил до 104 пунктов с пересмотренных 86,6 пункта в августе.

Рост потребительского доверия в США отражает снижение новых случаев заражения в стране после скачка заболеваемости в середине лета, пишет MarketWatch. При этом снижение надбавок к пособиям по безработице не подорвало оптимизма потребителей.

"Более благоприятное отношение к текущей экономической ситуации и условиям на рынке труда, а также возобновление оптимизма по поводу краткосрочных перспектив способствовали скачку потребительского доверия в этом месяце", - отмечает директор группы экономических индикаторов Conference Board Линн Франко.

Теги: #сша #индекс_доверия
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